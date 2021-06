Ben je jong en op zoek naar een leuke date? Schrijf je dan nu in voor ‘First dates’ voor tieners

Het één-programma ‘First Dates’ is op zoek naar jongeren tussen 16 en 19 jaar die graag eens willen daten. Wat je ervaring op liefdesvlak is, maakt niet uit. Kortom iedereen is welkom om een date mee te maken in het enige echte ‘First dates’-restaurant. Na het afspraakje kunnen de tieners net als in de versie voor volwassenen zelf beslissen of ze elkaar al dan niet willen terugzien. De insteek van het programma is jongeren bijeenbrengen voor een ‘ouderwetse’ date, zonder alle datingapps en sociale media. Het is trouwens niet de eerste keer dat er een editie voor tieners komt. De versie was ook al te zien op de Britse zender ‘Channel 4’.