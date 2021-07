Belle Perez heeft leuk nieuws: «Eindelijk mag ik het zeggen!»

«Eindelijk mag ik het zeggen! Ik zit in het nieuwe seizoen van ‘Beste Zangers’! Wat hebben we een magische tijd gehad en zo blij om dit avontuur met deze toppers te hebben mogen beleven», is Belle enthousiast op Instagram.

Elkaar coveren

In ‘Beste Zangers’ staat - net als in ‘Liefde voor muziek’ - elke aflevering één zanger(es) centraal en coveren andere artiesten liedjes van hem of haar. Naast de 45-jarige zangeres uit Limburg doen Roel van Velzen, Karsu, Joe Buck, Bökkers, Anneke van Giersbergen en Alides Hidding mee.

Niet meer in Ibiza

Het populaire programma zal gepresenteerd worden door Jan Smit. Het zal deze keer niet in Ibiza plaatsvinden, maar in een boerderij in Zuid- Limburg. Het nieuwe seizoen van ‘Beste Zangers’ is vanaf 2 september elke donderdag om 20.30 uur te zien bij AVROTROS op NPO 1.