Belgische ‘RuPaul’s Drag Race’ maakt presentator bekend: «Een droom die werkelijkheid wordt»

«Mijn grootste droom is uitgekomen. Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ik een Drag Race franchise mag presenteren», zegt Rita in haar post. «Ik kan niet wachten om jullie de getalenteerde queens van België te tonen, een land waar ik al enkele jaren woon, sinds ik er mijn studies afwerkte. De drag scene van België is springlevend, dynamisch en uniek!»

Franstalig

In april raakte bekend dat ook België zijn eigen versie van de talentenjacht voor dragqueens kreeg. De serie zal in het Frans verschijnen, met ondertiteling, op de streamingdienst WOW Present Plus, maar ook op een lokale zender. Ook Chili, Thailand, Canada, Nederland, Australië, Italië, Frankrijk, Spanië en het Verenigd Koninkrijk kregen al hun eigen versie van de legendarische Netflix-show.

«Drag is een universele taal, en Drag Race blijft wereldwijd kijkers lokken. We zijn enthousiast om een nieuwe groep van queens voor te stellen met Drag Race Belgique», liet WOW Present Plus weten in een statement.