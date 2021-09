Begrafenis voor vermoorde influencer met lege urne: «Stop nu met een relatie die niet ideaal is»

Talloze mensen hebben tijdens een herdenkingsdienst in New York afscheid genomen van Gabby Petito, wiens dood de hele wereld beroert. Volgens CNN beschreef Joseph Petito zijn dochter tijdens de uitvaart als een «gelukkig meisje» tot wie veel mensen zich aangetrokken voelen.

Tijdens de plechtigheid voor de overleden ‘Vanlife’-influencer werd een lege urne gebruikt. Volgens Amerikaanse media hebben de FBI het stoffelijke overschot van de jonge vrouw nog niet vrijgegeven. Naast vrienden en familie doken ook heel wat belangstellenden op. Ze brachten borden mee met teksten als «voor altijd in ons hart». De uitvaartdienst werd live via internet uitgezonden, aldus CNN.

«De hele planeet kent nu haar naam»

De vader van Petito nam het woord in het uitvaartcentrum. «Als er een reis is die je wil maken, doe dat dan nu. Doe het nu, nu je nog tijd hebt.» Tijdens zijn toespraak leek hij ook in te gaan op de relatie van Gabby met haar verloofde Brian. «Als je een relatie hebt die misschien niet de beste voor je is, stop er dan nu mee.» Hij bedankte ook alle aanwezigen voor hun medeleven. «De hele planeet kent nu de naam van deze vrouw.»

AFP / S. Keith

Petito werd als vermist opgegeven nadat haar verloofde Brian Laundrie op 1 september alleen was teruggekeerd van hun maandenlange reis dwars door de Verenigde Staten. Haar lichaam werd enkele weken later gevonden in het Grand Teton National Park in de staat Wyoming. Laundrie is ondertussen spoorloos. Hij is aangeklaagd voor het onrechtmatig gebruiken van Gabby’s bankkaart, maar wordt er voorlopig niet van verdacht zijn verloofde te hebben vermoord.