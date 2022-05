BBC maakt nieuwe Doctor Who bekend en fans zijn in de wolken

Sex Education-ster Ncuti Gatwa wordt de nieuwe Doctor Who. Dat maakte BBC vandaag bekend. Hij neemt de fakkel over van Jodie Whitaker, de eerste vrouw die de rol opnam van de legendarische tijdreiziger in de langst lopende scifi-serie ter wereld. Ncuti is zelf de eerste zwarte persoon die de iconische held zal spelen. Fans reageren verheugd op de aankondiging.

De scifireeks Doctor Who is al sinds 1963 op de buis, mits enkele onderbrekingen. De serie draait rond de tijdreiziger de ‘Docto’ die met zijn ruimteschip ‘TARDIS’ doorheen tijd en ruimt vliegt om de grote vijanden, zoals de Daleks, een kopje kleiner te maken. In het verleden namen grote namen zoals David Tennant, Peter Capaldi, Tom Baker en Matt Smith de rol van de Doctor op. Nu is het dus de beurt aan Gatwa.

De 29-jarige acteur, die groot werd door zijn queer rol in Sex Education, ziet het alvast helemaal zitten: «Er zijn geen woorden om te beschrijven hoe ik me voel», klinkt het in een statement. «Een mix van diep vereerd, meer dan opgewonden en uiteraard ook een beetje bang. Deze rol en serie betekenen zo veel voor zo veel mensen ter wereld, mezelf inbegrepen, en al mijn ongelofelijk getalenteerde voorgangers hebben die unieke verantwoordelijkheid en dat voorrecht met de grootste zorg aangepakt. Ik zal mijn uiterste best doen om datzelfde te doen.»

«Ik geef heel mijn hart»

Verder kijkt hij ook uit naar de samenwerking met de vaste scenarist Russell T. Davies, wat «een droom is die uitkomt». Op zijn beurt is ook Davies erg tevreden met het casten van Gatwa: «De toekomst is hier en het is Ncuti! Soms wandelt talent gewoon de kamer binnen en is het zo helder, stoutmoedig en briljant. [... ] Ncuti heeft ons helemaal betoverd», klinkt het bij de scenarist.

Gatwa bedankt tot slot ook de rest van het team dat hem hartelijk ontvangen heeft. «In tegenstelling tot de Doctor heb ik maar één hart, maar ik geef het helemaal aan de show.»

Fans dolblij

Fans reageren op sociale media dolenthousiast op de aankondiging van de nieuwe Doctor. Georgia Tennant, de vrouw van David Tennant en dochter van Peter Davidson, eveneens een ex-Doctor, gaf haar goedkeuring met de veelzeggende tweet: «Hello Dad».

Iemand anders zegt dat «Ncuti Gatwa een van die namen is waar niemand aan dacht tot we nu plots allemaal op idioten lijken omdat we niet aan hem gedacht hadden.»