Bazart-frontman Mathieu Terryn is getrouwd: «Je staat hier niet op het podium» (foto’s)

Begin 2020 vroeg de 27-jarige zanger zijn vriendin Marie Wynants ten huwelijk. Vandaag was het dan zover en stapten ze in het huwelijksbootje. Op Instagram deelde Marie een foto van een onderlegger waarop zij en Mathieu in hun jonge jaren te zien zijn. «Laten we trouwen», schrijft ze erbij. We krijgen tevens een foto te zien van het moment waarop ze opgemaakt wordt.

Rock on

Acteur Kevin Janssens, een van de beste vrienden van Mathieu, was ook van de partij. Hij deelde een foto van het moment waarop ze het stadhuis verlaten. Op een tweede foto zien we Mathieu een ‘rock on’-gebaar maken. «Het is je huwelijk. Je staat hier niet op het podium», knipoogt Kevin.

Van beste vriendin tot echtgenote

Mathieu en Marie leerden elkaar op skireis kennen toen ze negen jaar waren. Ze zijn altijd beste vrienden geweest, maar vormden pas een koppel nadat Mathieu en Justine Bourgeus van Tsar B in 2018 uit elkaar gingen. «Het waren verwarrende tijden. Na vijftien jaar wordt dat meisje, tegen wie je alles zei en met wie je altijd onnozel deed, plots ook je lief», vertelde hij eerder in De Morgen.

Instagram Stories / @kevinjanssens2