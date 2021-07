Bart en Céline uit ‘Boer zkt Vrouw’ trouwen vroeger dan gepland: «Ik zou niet willen dat ze met lege handen achterblijft»

In februari vroeg akkerbouwer Bart Beyaert uit ‘Boer zkt Vrouw’ Céline Dewitte ten huwelijk. Normaal gezien zouden ze volgend jaar in het huwelijksbootje stappen, maar de trouwplannen werden vervroegd. «Het is niet van moeten, hoor», klinkt het.

Het was van in het begin duidelijk dat Bart en Céline zich aangetrokken voelden tot elkaar. De 29-jarige boer uit Wortegem-Petegem koos dan ook zonder twijfelen voor haar. Intussen wonen ze al een tijdje samen en begin dit jaar vroeg hij haar zelfs ten huwelijk.

Burgerlijke trouw

Aanvankelijk zou de trouw volgende zomer doorgaan, maar die plannen werden vervroegd. Nog deze week zullen ze officieel man en vrouw worden. «Jullie zijn van harte welkom op ons kerkelijk huwelijk en trouwpartij volgend jaar in september, maar kom gerust al langs op onze burgerlijke trouw aanstaande zaterdag 10 juli», vertelt Bart aan Frits en Hanne tijdens een dubbelinterview in Story.

Financiële zekerheid

De trouwplannen werden met een duidelijke reden vervroegd. «Het is niet van moeten, hoor. Aanvankelijk zouden we pas volgend jaar trouwen, maar op financieel vlak leek het ons beter om er niet mee te wachten. Tot op vandaag was het akkerbouwbedrijf mijn eigendom, maar ook Céline heeft intussen in de zaak geïnvesteerd en via een huwelijk is alles netjes geregeld. Ik zou niet willen dat Céline met lege handen achterblijft als mij iets zou overkomen, dus snel trouwen leek ons de beste oplossing. De kerkelijke trouw en het huwelijksfeest zullen pas volgend jaar in september doorgaan, wanneer de pandemie hopelijk achter de rug is en we voluit kunnen feesten. Nu organiseren we na de plechtigheid een etentje met onze ouders en zussen met de kinderen. Het zal de eerste keer zijn dat onze families elkaar ontmoeten», klinkt het.

Kinderwens

Hoewel het koppel nog geen jaar samen is, zijn ze erg zeker van hun zaak. «We zijn allebei bijna dertig, staan volwassen in het leven en het gaat heel vlot tussen ons. We willen ook niet te lang wachten met kinderen, we zijn traditioneel op dat vlak», besluit Céline.