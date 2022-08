Barbie Ferreira stapt vlak voor derde seizoen uit ‘Euphoria’: «Met tranen in de ogen»

Het derde seizoen van ‘Euphoria’ zal het zonder het geliefde personage ‘Kat’ moeten doen. Barbie Ferreira heeft via een Instagram Story aangekondigd dat ze niet terugkeert naar de HBO-succesreeks. «Ik zeg vaarwel met tranen in de ogen.»

«Na vier jaar het meest speciale en enigmatische karakter van Kat te mogen vertolken, moet ik vaarwel zeggen met tranen in de ogen», schrijft ze op Instagram. «Ik hoop dat velen onder jullie, net zoals ik, zichzelf konden herkennen in haar. Ik hoop dat het jullie blij maakte om haar te zien groeien tot het personage dat ze vandaag is. Ik heb al mijn liefde en zorg in haar gestoken, hopelijk voelden jullie dat.»

Instastory/ barbieferreira

Voor fans komt het vertrek van Ferreira als een schok. ‘Kat’ was een geliefd personage, dat zich ontpopt had tot een symbool van ‘body positivity’ en ‘sex positivity’ in de populaire reeks. Kat was gestart als een personage dat zich onzeker voelde over haar lichaam, maar doorheen de reeks de controle over haar lichaam en zichzelf terugwon, onder meer door als dominatrix aan de slag te gaan online.

Spanningen

In het tweede seizoen viel het veel fans al op dat Ferreira’s personage minder schermtijd kreeg dan het seizoen voordien. Al snel gingen geruchten de ronde dat er spanningen waren tussen haar en Sam Levinson, het brein achter de reeks. Zo zou Ferreira een keer van de set weggelopen zijn, na discussies over de verhaallijn van Kat. Zowel HBO als Ferreira ontkenden dat.