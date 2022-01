‘Baby’ van albumhoes Nirvana legt nieuwe klacht neer bij rechter

Spencer Elden, de man die ruim dertig jaar geleden naakt als baby op de hoes van het album Nevermind van Nirvana stond, heeft bij de rechtbank in Californië een nieuwe aanklacht ingediend tegen de Amerikaanse rockband wegens seksuele uitbuiting. Tien dagen geleden wees de rechter Eldens zaak nog af, omdat hij te lang had gewacht met het beantwoorden van vragen van de advocaten van de band.

De rechter gaf Elden echter ook de kans om binnen tien dagen een nieuwe zaak aan te spannen. Dat hebben Elden en zijn advocaten nu gedaan.

«Emotioneel leed»

Elden (30) wil 150.000 dollar schadevergoeding van de band (ruim 130.000 euro), omdat hij als baby naakt is afgebeeld op de wereldberoemde hoes van het album Nevermind uit 1991. Volgens Elden is sprake van kinderporno, omdat hij destijds te jong was om toestemming te geven. Zijn naakte verschijning op de hoes van het album zou «extreem emotioneel leed» bij hem veroorzaakt hebben.

Advocaten van de nog levende bandleden van Nirvana en nabestaanden van de in 1994 overleden zanger-gitarist Kurt Cobain stelden eerder voor de rechter dat Elden «drie decennia heeft geprofiteerd van zijn beroemdheid als de Nirvana-baby». Elden heeft de afbeelding zelf meermaals nagebootst en heeft de titel van het album op zijn borst getatoeëerd. Bovendien is de verjaringstermijn van de aanklacht verstreken, vinden ze.