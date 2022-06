Bab Buelens verrast met compleet nieuwe look: «Wow, staat je heel goed!» (foto)

We zijn gewend om Bab Buelens met lichtbruine haren te zien, maar sinds vandaag gaat ze als blondine door het leven. De 28-jarige voormalige ‘Familie’-actrice heeft haar kapsel immers gekleurd en poseert trots met haar nieuwe coupe op Instagram. «Brought back the blonde», knipoogt ze erbij.

Complimenten van haar man

Haar echtgenoot Vincent Banić (34), met wie ze vorig jaar in het huwelijksbootje stapte, is alvast erg enthousiast. «Mijn knappe vrouw», reageerde hij op de foto’s. Maar ook haar volgers zijn lovend over het resultaat. «Prachtvrouw en heel mooie haren», «Wow, schoonheid», «Jij staat met elke haarkleur», en «Wow, staat je zeer goed! Was ik maar zo mooi als jij...», lezen we onder meer in de reacties.