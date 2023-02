‘Avatar 2’ klimt op naar vierde plaats in ranglijst meest succesvolle films

‘Avatar 2: The Way of Water’, het vervolg op de meest succesvolle film ooit, heeft intussen 2,117 miljard dollar (1,95 miljard euro) opgebracht aan de bioscoopkassa’s. Daarmee is de film van de Canadese regisseur James Cameron opgeklommen naar de vierde plaats in de rangschikking van meest succesvolle films ooit, zo heeft de gespecialiseerde website Exhibit Relations zondag gemeld.