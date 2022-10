Astrid Stockman openhartig over seks: «Dát vind ik opwindend»

Sopraan Astrid Stockman praat in Humo onverbloemd over wat voor haar in bed opwindend is. Zo houdt ze niet van onenightstands. «Seks is er voor mij niet puur voor de fysieke ontlading. Daar heb je trouwens geen man voor nodig», klinkt het.

Astrid Stockman behoort tot de beste sopranen van ons land, maar het brede publiek wist ze te imponeren door in 2019 derde te worden in ‘De Slimste Mens ter Wereld’. Binnenkort zien we haar overigens terug in ‘De Allerslimste Mens ter Wereld’, maar intussen liet ze zich door Humo overtuigen om haar ‘7 Hoofdzonden’ te onthullen.

Geen losse flodders

Daarin heeft ze het onder meer over seks, en hoe dat voor haar complexer is dan voor sommige andere mensen. «Ik kan seks niet strippen tot iets louter fysieks. Opwinding is een lege huls als er niet ook emotie bij komt kijken: ik wil me verbonden voelen. Sowieso ben ik nooit het type van de losse flodders geweest. Een café binnenlopen, daar een knappe man zien, en beslissen: met hém slaap ik vannacht... Ik kan het me moeilijk voorstellen. Dat anonieme, dat jachtige, dat inwisselbare... Het zegt me niets. Maar: dat houdt geen enkel moreel oordeel in. Wie wel van impulsieve, eenmalige seks geniet, moet dat vooral doen. Laat ik het zo samenvatten: seks is er voor mij niet puur voor de fysieke ontlading. Daar heb je trouwens geen man voor nodig», vertelt ze.

Boeiende gesprekken

De 35-jarige zangeres houdt evenmin van oppervlakkigheid. «Ik ga ook niet af op het uiterlijk. Het is fijn als een man er aantrekkelijk uitziet, zeker, maar het is niet wat mij verovert. Ik wil weten of iemand intelligent is, of hij gevoel voor humor heeft, of hij zichzelf kan relativeren. Praten met een man die van een gesprek iets kan maken dat het alledaagse overstijgt: dát vind ik opwindend. Maar dat gebeurt nu eenmaal niet zo vaak», legt ze uit.

Verbinding vinden

Maar zeg nooit nooit... «Mensen spreken zelden dezelfde taal. Als het dan toch lukt, als je iemand ontmoet met wie je helemaal kunt verdrinken in een gesprek, als je kwetsbaar en open kunt zijn zonder daarvoor afgestraft te worden, dan is dat prachtig. En hetzelfde geldt tussen de lakens. De verbinding vinden, niet bang hoeven te zijn om me kwetsbaar te tonen, de schaamte kunnen afwerpen: dat is erotiek voor mij», besluit ze.