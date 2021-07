Anouk Matton over moeilijke bevalling: «Het was millimeterwerk»

Dj-koppel Dimitri Vegas en Anouk Matton werden nog geen twee weken geleden de trotste ouders van zoontje London Takis Thivaios. In haar column en in een interview vertelt de 28-jarige Matton openhartig over de moeilijke bevalling. «Dimi zag lijkbleek.»

Het eerste kindje van Dimitri Vegas en Anouk Matton kwam via een natuurlijke bevalling ter wereld op vrijdagavond 9 juli. Toch zag het er even naar uit dat het een keizersnede zou worden. «Eerst ging het heel vlot. Ik voelde geen pijn dankzij mijn epidurale verdoving. Maar telkens nadat de baby gezakt was tijdens het persen, ging hij ook weer omhoog. Da’s niet gezond voor zo’n kleintje», schrijft Matton in haar column in Story. In een interview met Het Laatste Nieuws vult ze aan dat het «millimeterwerk» was. “De navelstreng zat twee keer om zijn lichaampje.»

Gekrijs

Maar een keizersnede zag Matton totaal niet zitten, waarop de gynaecoloog toegaf en het haar nog even op de natuurlijke manier liet proberen. «Ik heb al mijn oerkracht verzameld», schrijft ze in Story. «Geloof me: ik heb de pijn van mijn leven ervaren, want die epidurale was uitgewerkt. Dimi stond intussen heel de tijd machteloos naast mij, lijkbleek. Hij kon enkel mijn gekrijs aanhoren.» «Maar eind goed al goed, onze baby is gezond en wel ter wereld gekomen. We zijn fier», zegt Dimitri.

Naamkeuze

London Takis Thivaios is een mondvol. Vlak na de geboorte maakte het koppel al bekend dat de tweede naam een eerbetoon was aan de vader van Dimitri Vegas en Like Mike, die eind mei overleed. Het was trouwens Anouk die voorstelde om hun pasgeboren spruit naar hem te vernoemen. «We weten zeker dat hij heel trots is op zijn mooie kleinzoon. Onze London heeft een supermooie beschermengel», klinkt het in Het Laatste Nieuws.

Maar waar komt de naam ‘London’ dan vandaan? «Die naam zat al heel lang in mijn hoofd», schrijft Anouk in Story. «Ik ben gek op stadsnamen en deze vond ik heel mooi. Ik ben getrouwd met Vegas en heb een hond die Malibu heet. De cirkel is rond.»