Anouk Matton openhartig over haar zwangerschap: «Daar had ik het moeilijk mee»

Anouk Matton beviel vorige week van haar eerste kindje. Het jongetje kreeg de naam London Takis Thivaios. In Flair vertelt de 28-jarige dj dat ze haar zwangerschap niet altijd even makkelijk vond. «Het is echt magisch dat er een klein mensje in je groeit. Met dat veranderende lichaam had ik het eerlijk gezegd in het begin wel wat moeilijk. Ik weigerde om zwangerschapskledij te kopen. Ik droeg gewoon joggingbroeken, maar dat ging na een tijdje natuurlijk niet meer. Ik kwam veertien kilo bij, dus niks paste me nog. Het was even slikken om dat cijfertje op de weegschaal zo hard omhoog te zien gaan. Maar uiteindelijk besefte ik wel dat dit voor het goede doel was: ons zoontje», klinkt het.

Allermooiste geschenk

Ze is nu een kleine week mama, en dat bevalt haar prima. «Het voelt allemaal nog heel onwezenlijk en precies niet ‘echt’. Maar de liefde die ik nu al voel voor dit kleine wezentje is immens. Het klinkt misschien enorm cliché, maar het is echt het allermooiste geschenk op aarde. De bevalling zelf was zwaar, maar eind goed al goed (lacht). Dimi met ons kindje in zijn armen zien, is trouwens een van de meest aantrekkelijke dingen ooit», knipoogt ze.

Zacht kantje

Anouk is erg benieuwd naar hoe haar zoontje later zal zijn. «Als het een mooie mix is van ons beiden, dan kunnen we niet klagen. Dimi is de meest ambitieuze man die ik ken. Als London zijn gedrevenheid heeft, zou dat super zijn. Van mij mag hij mijn zacht kantje overnemen. Uiteindelijk zal hij zichzelf ontwikkelen tot de persoon die hij is en wij zullen hem sowieso doodgraag zien. We kunnen alleen maar ons best doen als ouders om hem de waarden en normen mee te geven die we zelf belangrijk vinden», besluit ze.