Anouk Matton haalt uit naar critici: «Ik ben niet achterlijk, hé!»

We zijn nog maar twee afleveringen ver, maar talloze recensenten gaven intussen hun ongezouten mening over ‘Anouk Matton Privé’, de realityshow van de vrouw van Tomorrowland-resident-dj Dimitri Vegas. Dat gaat van «slaapverwekkend triviaal» tot «de folterkamer van de hedendaagse Vlaamse tv». Niet bepaald reacties die je wil lezen over je eigen programma.

Kwetsend

Niet alleen Anouk, maar ook haar familie is aangedaan door de negatieve commentaren. «Het is hard binnengekomen, ik ben er echt niet goed van. Die mensen die achter hun computer kritiek zitten te spuien, vergeten dat het ook over iemands dochter of zus gaat. Mijn familie is in alle staten. Zo kwetsend allemaal, dit is echt een slap in my face», vertelt ze in Dag Allemaal.

Ludiek bedoeld

De 28-jarige dj vindt dat sommige mensen overdrijven met hun kritiek. Ze benadrukt dat het een ontspannend programma is. «Als ze iemand zo door het slijk halen en proberen neer te halen, zegt dat meer over hen dan over mij. Er is zoveel leed in de wereld, en dan maken ze zoveel woorden vuil aan een stoeme realityshow? Dit programma is niet voor Canvas gemaakt, hé, heel veel van mijn uitspraken zijn ludiek bedoeld», klinkt het.

Uit context gehaald

Bovendien geven sommige beelden volgens haar een vertekend beeld door de montage. «Je mag ook niet vergeten dat het televisie is. Sommige quotes zijn door de montage uit hun context gehaald. In het fragment bijvoorbeeld waar ik zeg dat mijn zoontje mijn nieuwe accessoire is, ging het eigenlijk over handtassen. Alsof ik mijn kind met een handtas zou vergelijken! Ik ben niet achterlijk, hé. Of dat ik make-up op wou bij mijn bevalling. Dat was alleen voor het moment dat ik een foto voor Instagram zou maken. Ik blijf erbij: ik vind mezelf heel normaal. Oké, materieel heb ik meer dan de gemiddelde mens en ik reis weleens in een privévliegtuig, maar ben ik daarom automatisch dom of minder sympathiek?», besluit ze.

‘Anouk Matton Privé’ is elke maandag om 21u40 te bekijken op VTM 2.