Annelien Coorevits openhartig: «Ik wil niet nog eens hetzelfde meemaken in de liefde»

Annelien Coorevits en Olivier Deschacht waren twaalf jaar samen, waarvan ruim anderhalf jaar getrouwd. Samen hebben ze twee kinderen, Elena (10) en Luis (6). Twee jaar geleden besloten ze om uit elkaar te gaan.

Geen vertrouwen en communicatie

De reden van hun scheiding is niet echt duidelijk, maar tijdens hun relatie maakten ze wel enkele crisismomenten door. «Ik ga nooit iets slechts zeggen over Olivier. Ik zou het zelfs niet aanvaarden als iemand anders dat doet. Hij is de vader van mijn kinderen en dat respect zal altijd blijven. Alleen dit: er is te veel gebeurd. En als er geen vertrouwen en communicatie meer is, voor mij de twee belangrijkste pijlers voor een relatie, moet je keuzes maken. Ik blijf een optimist, probeer me alleen de goede dingen te herinneren. En er waren er veel, ik droom er ook nog vaak over. Dat heet verwerking, zeker? En mijn trouwdag blijft één van de mooiste dagen van mijn leven. Het is wellicht een gave, die mooie dingen onthouden. Ik ben niet verbitterd, niet rancuneus. Maar het voelt wel aan als een mislukking. Ik ben niet getrouwd met de gedachte binnen een paar jaar gaan we uit elkaar. Mijn grootste wens is samen nog de verjaardagen van de kinderen te kunnen vieren. Het zal toch nog enige tijd vragen alles te verwerken», vertelt ze in de Krant van West-Vlaanderen.

Zelfbescherming

De 34-jarige ex-Miss België vindt het niet makkelijk om aan nieuw liefdesverhaal te beginnen. «Hoe open ik ook ben, ik zal, eenmaal in een relatie gestapt, altijd op mijn hoede zijn door wat er is gebeurd. Dan komt er een muur. Twintig procent zelfbescherming. Dat is een nadeel, zeker als je iemand wil leren kennen. Een vriendin van mij stapt elke keer weer vol enthousiasme in een nieuwe relatie. Snel samenwonen en vijf kinderen! Soms zou ik ook wel eens zo ongedwongen willen leven. Ik ben dat wat kwijt. Maar ik hoop dat ooit terug te vinden. Mijn vader zegt altijd: niemand is gemaakt om alleen te blijven», besluit ze.