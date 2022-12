Angelina Jolie stopt na twintig jaar met Verenigde Naties-werk

«Ik geloof in veel dingen die de VN doen, vooral in de levens die worden gered door noodhulp. UNHCR zit vol met geweldige mensen die elke dag een verschil maken voor het leven van anderen. Vluchtelingen zijn de mensen die ik het meest bewonder in de wereld en ik ben toegewijd om de rest van mijn leven met ze samen te werken», schrijft de 47-jarige Jolie, zonder in details te treden over de organisaties waarmee ze van plan is te gaan werken.

Jolie werd in 2001 VN-ambassadeur en maakte in 2012 ‘promotie’ toen ze speciaal gezant werd. Hiervoor reisde ze geregeld af naar vluchtelingenkampen en conflictgebieden. In totaal deed ze meer dan zestig veldmissies. Recent bezocht ze onder meer Oekraïne, Jemen en Burkina Faso.

Dankbaar

De UNHCR is dankbaar voor al het werk dat de actrice verrichtte. UNHCR-chef Filippo Grandi stelt in een verklaring dat ze een «verschil heeft gemaakt» voor mensen die gedwongen waren om te vluchten. «Na een lange en succesvolle tijd steun ik haar wens om haar betrokkenheid te verschuiven. Ik weet dat de vluchtelingenzaak haar na aan het hart zal blijven, en ik ben er zeker van dat ze dezelfde passie en aandacht zal besteden aan een bredere humanitaire portefeuille.»