Amerikaanse rapper A$AP Rocky aangeklaagd voor schietpartij

Rakim Mayers, beter gekend als de Amerikaanse rapper A$AP Rocky, wordt aangeklaagd voor zijn rol in een schietpartij in november in Hollywood. Tegen hem lopen twee aanklachten voor mishandeling met een halfautomatisch vuurwapen. Dat heeft het bureau van de district attorney (vergelijkbaar met een procureur des Konings) van Los Angeles maandag bekendgemaakt.

Mayers werd in april gearresteerd in de luchthaven van Los Angels, nadat hij van een privévliegtuig uit Barbados stapte. Hij was daar op vakantie met zijn partner, de zangeres Rihanna. Mayers wordt ervan verdacht dat hij in november 2021 zijn wapen richtte op een oude vriend. Daarna zou hij op hem geschoten hebben, waardoor de kameraad in kwestie volgens de politie lichte verwondingen opliep. De rapper moet woensdag voor een rechtbank in Los Angeles verschijnen.

Celstraf

A$AP Rocky kreeg in augustus 2019 nog een voorwaardelijke celstraf voor geweldpleging opgelegd na een vechtpartij in Stockholm.