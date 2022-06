Amber Heard in eerste uitgebreide reactie na proces: «Ben niet eerlijk behandeld»

De Amerikaanse actrice Amber Heard hekelt het sentiment dat op sociale media ontstaan is tijdens en na haar proces tegen haar ex-man en acteur Johnny Depp. Daarnaast zei ze ook dat ze het de jury niet kwalijk neemt dat ze haar ex in het gelijk stelden. Na een proces van zes weken kwam de jury tot het verdict dat de twee elkaar in de pers hadden belasterd. Ze kenden een schadevergoeding van 10 miljoen dollar toe aan Depp en een van slechts 2 miljoen aan Heard.

Het proces kreeg veel belangstelling en op sociale media leidde dat tot een stroom aan beledigende berichten aan het adres van Amber Heard, die haar erg hebben geraakt, zo blijkt uit fragmenten van een interview. «Zelfs iemand die ervan overtuigd is dat ik deze haat en smerigheid verdien... Zelfs als je denkt dat ik lieg. Je kunt me niet in de ogen kijken en zeggen dat de behandeling op sociale media eerlijk was», zegt Heard in het interview op de Amerikaanse televisiezender NBC.

Tijdens de rechtszaak had Johnny Depp steun van een zeer grote achterban. Dagelijks werd de ster aan het gerechtsgebouw begroet door juichende supporters. Ook op het internet steunden fans hem onder de hashtag #JusticeforJohnny. Heard daarentegen had minder aanhangers en kreeg zowel online als offline veel haat over zich heen. «Elke dag liep ik langs mensen die soms zes rijen dik stonden met borden als «heks op de brandstapel» en «dood aan Amber». Het was het meest vernederende en afschuwelijke wat ik ooit heb meegemaakt», vertelde ze.

«De relatie was giftig, ook ik heb fouten gemaakt»

Meteen na het proces uitte Heard haar teleurstelling via Twitter en meldde haar advocate dat ze in beroep zou gaan. Al neemt Heard de jury het verdict niet kwalijk. «Ze zaten daar en luisterden drie weken lang naar onophoudelijke getuigenissen die mijn geloofwaardigheid ondermijnden», zegt ze. «Hij is een geliefd personage is dat mensen denken te kennen. Hij is een fantastische acteur. Hoe zouden zij na drie weken lang te horen dat ik ongeloofwaardig ben, een woord kunnen geloven dat uit mijn mond komt?"

In het interview zei ze ook nog dat ze bij elk woord van haar beschuldigingen tegen Johnny Depp zal blijven, «tot de dag dat ik sterf», klonk het. Daarbij ging ze ook haar eigen fouten tijdens de relatie niet uit de weg. Ze gaf toe dat ze «verschrikkelijke dingen zei en deed» tijdens de relatie. «Het was erg giftig, we waren vreselijk tegen elkaar», vertelde ze. «Ik heb veel fouten gemaakt, maar ik heb altijd de waarheid verteld.»

Hoewel de twee ex-echtgenoten elkaar van huiselijk geweld beschuldigd hebben, zei Heard dat ze er «nooit mee begonnen is». «Ik reageerde erop. Als je met geweld leeft en het wordt normaal, zoals ik heb meegemaakt, moet je je aanpassen», zei ze nog in het interview.