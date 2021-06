Alina uit ‘De Mol’ heeft heuglijk nieuws: «Zo lang heeft het geduurd»

Met haar 21 lentes was Alina Churikova vorig jaar de jongste mol ooit. De sympathieke blondine werd 22 jaar geleden geboren in Almaty, de grootste stad van Kazachstan. In 2000 verhuisde ze met haar gezin via Duitsland naar België, waar ze op 20 april van hetzelfde jaar asiel aanvroegen.

Trotse Belg

Jarenlang heeft het geduurd voor ze officieel Belg werd, maar dat moment is eindelijk aangebroken. Ze is dan ook ontzettend opgelucht dat het zover is. «21 jaar en 2 dagen. Zo lang heeft het geduurd. Wij zijn eindelijk Belgen, de meest trotse van allemaal. Lieve mama, gij verdekke schoon madam. Dit is jouw verdienste. Wat ben ik fier telkens ik ‘mijn’ mama mag zeggen. Belg-zijn staat je ó zo goed... Lieve vrienden, familie en liefje, bedankt om ons de betekenis van ‘onvoorwaardelijk’ te tonen. Wij zien jullie zo graag. Lieve Belgen, wees trots. Het is terecht. Laat dit een ode zijn aan alle mensen die vluchten, immigreren, emigreren, geen papieren hebben, geen thuis hebben, ... Iedereen die de hoop verliest: mijn mama en ik hebben die voor jou», schrijft ze op Instagram.