Aleksandra uit ‘Love Island’ imponeert volgers in lingerie: «Wat een vrouw!» (foto)

Aleksandra Jakobczyk, die we nog kennen uit ‘Love Island’, krijgt heel wat complimenten op een foto die ze deelde op Instagram. «Zo knap», is de algemene teneur.

In 2019 deed de Vlaams-Poolse Aleksandra Jakobczyk mee aan de eerste editie van het datingprogramma ‘Love Island’. Ze won het programma samen met de Nederlandse ex-profvoetballer Denzel Slager. Ze werden daardoor 25.000 euro rijker, al duurde hun relatie nadien nog maar twee maanden.

Lingerie voor grotere cups

De 27-jarige blondine waagde zich onlangs aan een setje van Freya lingerie, een Brits merk dat zich richt op vrouwen met een grotere boezem. Ze deelde een foto ervan op Instagram. «Ik voel me vandaag zelfverzekerd», schrijft ze erbij. «Staat je mooi!», klinkt het in de reacties. «Zo knap», «Wat een vrouw!», «Je ziet er stralend uit met je mooie beha», «Wauw, heel elegant», en «Knappe schoonheid en prachtige outfit», lezen we nog.