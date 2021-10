Alec Baldwin reageert voor het eerst op drama: «Mijn hart is gebroken»

De Amerikaanse acteur schoot donderdag tijdens de opnames van de film ‘Rust’ cameraregisseuse Halyna Hutchins (42) en regisseur Joel Souza (48) per ongeluk neer. Hutchins overleed enkele uren later in het ziekenhuis. Intussen doen foto’s de ronde waarop een zichtbaar aangeslagen Baldwin te zien is.

Steun bieden aan familie

De 63-jarige acteur heeft op sociale media nu gereageerd op het vreselijke incident. «Er zijn geen woorden om mijn ontzetting en verdriet mee te delen over het tragische ongeluk waarbij Halyna Hutchins, een vrouw, moeder en zeer bewonderde collega van ons, om het leven kwam. Ik werk volledig mee met het politieonderzoek om na te gaan hoe deze tragedie heeft plaatsgevonden en ik sta in contact met haar echtgenoot en zijn familie, aan wie ik mijn steun bied. Mijn hart breekt voor haar man, hun zoon en allen die Halyna gekend hebben en graag hadden», klinkt het.