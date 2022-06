Adriaan Van den Hoof excuseert zich voor «kwetsend gedrag», maar ontkent fysiek geweld

Presentator en komiek Adriaan Van den Hoof verontschuldigt zich vrijdag in een geschreven mededeling mea culpa voor mensen die hij door zijn gedrag in het verleden gekwetst heeft. Maar hij ontkent ten stelligste dat hij fysiek geweld zou hebben gebruikt tegen vrouwen.

"Ik ben geen rolmodel of voorbeeld als het over relaties gaat», zo schrijft Van den Hoof in de verklaring. Hij zegt te beseffen dat hij met zijn gedrag - er is onder andere sprake van ontrouw - onbedoeld mensen gekwetst heeft en verontschuldigt zich daarvoor.

«Geen fysiek geweld»

Maar de betichtingen van fysiek geweld tegen vrouwen ontkent Van den Hoof ten stelligste. «Verzonnen verhalen», klinkt het.

«Ik focus me op de projecten die nog komen en op mijn relatie die me nu rust biedt», zegt Van den Hoof nog. Hij is van plan zijn theatershow te hernemen vanaf september en in het voorjaar van 2023 is er een tentoonstelling gepland met zijn tekeningen en schilderijen.