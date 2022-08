Adriaan Van den Hoof deelt bikinifoto van vriendin en maakt hilarische vergelijking: «Ze lijkt erop!»

Adriaan Van den Hoof vertoeft momenteel in het zuiden van Frankrijk. Een deugddoende vakantie, nadat hij enkele maanden geleden in een mediastorm verzeild geraakte. Rond dezelfde periode raakte bekend dat hij een relatie heeft met ene Emily, die nu uiteraard ook met hem in Frankrijk zit.

Witte bikini

De 49-jarige ‘Switch’-presentator deelde op Instagram een grappige foto waarop hij het etiket van een fles rosé vergelijkt met zijn vriendin. Op het etiket zien we immers een blonde vrouw in een witte bikini op een houten steiger genieten van een glas wijn, exact de pose die Emily in de achtergrond ook inneemt. «Mijn lief lijkt op het etiket. Of omgekeerd», knipoogt hij erbij.