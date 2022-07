Adele over haar gewichtsverlies: «Sommige fans voelden zich bedrogen»

In een interview met BBC Radio 4, spreekt Adele openlijk over haar gewichtsverlies en de reacties erop. De ‘Easy On Me’-zangeres verloor op twee jaar tijd zo’n 44 kilo. Enerzijds ontving ze veel applaus, maar sommige fans voelden zich ook «verraden», zegt de zangeres: «Ze dachten dat ik toegaf aan de druk, maar daarover ging het niet. Het kan me niet schelen als ik opnieuw bijkom.»

Toen de eerste foto’s verschenen van het gewichtsverlies van Adele ontplofte het internet. Vele mensen prezen haar, maar andere fans voelden zich teleurgesteld omdat het leek alsof de zangeres toegaf aan de dieetcultuur. Tegelijk kwam er ook veel kritiek op het feit dat het vrouwenlichaam tout court nog steeds voer is voor debat. Adele reageerde nu voor het eerst op de hetze tijdens ‘Desert Island Discs’, een programma BBC Radio 4.

«Ik begreep de fascinatie van de pers. In tegenstelling tot vele andere heb ik mijn verhaal niet publiekelijk gedeeld. De meesten hadden nu al een DVD uitgebracht, maar ik wou het in stilte voor mezelf doen», zei ze.

Bedrog

Al voelden sommige fans zich niet goed bij die plotse verandering: «Ik vond het verschrikkelijk dat sommige mensen het gevoel kregen dat de commentaar van andere mensen betekende dat zij er niet goed uitzagen, of dat zij niet mooi waren. Sommigen waren nog heel jong, misschien vijftien jaar oud.»

«Anderen voelden zich dan weer heel erg verraden door mij. Ze zeiden dat ik toegegeven had aan de druk. Dat maakte mij niet zo veel uit, want jij houdt mijn hand niet vast om 4 uur ’s ochtends als ik me zo angstig voel dat ik onophoudelijk huil en afleiding nodig heb.»

Niet doelbewust

Adele zegt tenslotte dat haar gewichtsverlies niet doelbewust was, vanwege een negatief zelfbeeld. Ze had vooral opgemerkt dat sport heel erg hielp tegen haar angstproblemen. ‘Ik sport nu twee à drie keer per dag», geeft ze toe. Ze bokst, wandelt of doet een cardiotraining.

Mocht haar gewicht nog schommelen in de toekomst, maakt haar dat niet uit. «Daar ging het nooit over. Het kan me niet schelen als ik opnieuw bijkom. Het kan me ook niet schelen als ik het daarna weer kwijtraak.»