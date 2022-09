Adam Levine ontkent affaire met Instagrammodel, maar bevestigt flirterig contact: «Grootste fout ooit»

Adam Levine heeft noodgedwongen gereageerd op de explosieve TikTokvideo van het Instagrammodel Sumner Stroh. Daarin getuigde ze over de affaire die ze met Levine gehad zou hebben. De frontman van Maroon 5 ontkent dat er een affaire was, maar zegt wel dat hij ‘over de schreef is gegaan’. «Het was de grootste fout die ik ooit kon maken.»

Het Instagrammodel Sumner Stroh (23) ging gisteren viraal met een video op TikTok waarin ze een boekje opendeed over de frontman van de Amerikaanse band Maroon 5. Volgens haar hadden de twee een jaar lang een amoureuze affaire, ondanks het feit dat Levine getrouwd is. Het model beweerde dat ze op dat moment «jong, naïef, en makkelijk te manipuleren» was. In de video deelt Stroh enkele flirterige conversaties tussen haar en het geverifieerde Instagramaccount van Levine. Volgens haar stopte de affaire, maar vroeg de zanger recent wel nog of hij het derde kindje dat hij en zijn vrouw binnenkort krijgen, naar het Instagrammodel mag vernoemen: ‘Sumner’. Haar video over de affaire is momenteel al meer dan 20 miljoen keer bekeken.

«Betreurenswaardige periode»

Die video kreeg zoveel belangstelling op TikTok en in de media dat ook Levine zelf genoodzaakt was om te reageren. Volgens hem was er geen sprake van een affaire, enkel van «flirterig» contact. Naar eigen zeggen is de zanger «over de schreef gegaan» tijdens een «betreurenswaardige periode» in zijn leven. «In bepaalde gevallen werd het ongepast. Ik heb dat aangepakt en proactief stappen ondernomen om dit goed te maken met mijn familie», klinkt het in een reactie aan de Amerikaanse tabloidwebsite TMZ.

«Het was de grootste fout die ik ooit kon maken. Ik zal hem nooit meer maken. Ik neem de volledige verantwoordelijkheid», reageert hij schuldbewust. De zanger heeft sinds 2012 een relatie met het model Behati Prinsloo. Het koppel heeft samen twee dochters, en een derde kindje is onderweg. Dat raakte eerder deze maand bekend.