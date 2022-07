Actrice Emilia Clarke mist deel van haar brein: «Ik moet er vaak om lachen»

Emilia Clarke, bekend als Daenerys Targaryen in de hitserie ‘Game of Thrones’, mist een deel van haar hersenen door twee aneurysma’s die de Britse actrice een aantal jaren geleden troffen.

«Het is best bijzonder dat ik nog kan praten en mijn leven zonder belemmeringen kan leiden», vertelde Clarke in Sunday Morning op de Britse openbare omroep BBC. Bij een aneurysma wordt een bloedvat wijder en kan het daardoor scheuren. Wanneer een stukje hersenen geen bloed krijgt, ‘verdwijnt’ dat deel.

Lachen

«Ik hoor bij de heel kleine groep mensen die dit overleven», aldus de 35-jarige actrice. In de uitzending bekeek ze een scan van haar hersenen. «Er mist best een groot deel. Ik moet er eigenlijk altijd een beetje om lachen», zei ze.

In 2019 richtte de actrice een liefdadigheidsinstelling op, ‘Same You’, die geld inzamelt voor mensen die herstellen van hersenoperaties en beroertes.