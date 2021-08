Acteurs van ‘Friends’ ontwerpen zelf merchandise en dat wil je zien

De serie ‘Friends’ was van 1994 tot 2004 op het kleine scherm te zien, maar heeft sindsdien nog niets van z’n cultstatus verloren. Integendeel. Anno 2021 zijn Rachel, Monica, Phoebe, Chandler, Joey en Ross populairder dan ooit tevoren - zonder hen waren we de lockdown wellicht niet doorgekomen.

Het hoeft dan ook niet te verbazen dat er door de jaren heen al heel wat merchandise van de serie is verschenen. De ene collectie was al geslaagder dan de andere, maar de nieuwe ‘Cast Collection’-lijn van Represent is wellicht de meest bijzondere. Voor het ontwerp werd namelijk samengewerkt met de zes acteurs en dat levert hilarische resultaten op.

«We were on a break!»

De lijn wordt in drie delen verdeeld, die elk gedurende slechts één maand verkrijgbaar zijn en daarna nooit meer. Het eerste deel bevat referenties naar seizoenen een tot drie, de tweede naar seizoenen vier tot zes en de laatste naar seizoenen 7 tot 10. Het eerste deel is nu online verkrijgbaar en bevat onder andere een ‘Smelly Cat’ T-shirt, «I Know» trui en enkele «We were on a break!» items. Prijzen beginnen vanaf 29,99 dollar, dus dat valt gelukkig ook nog eens reuze mee.