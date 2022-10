Aaron Blommaert reageert voor het eerst op geruchten over relatie met Gloria Monserez

‘Familie’-acteur Aaron Blommaert praat in een interview met Humo over zijn liefdesleven, of waarom hij daar zo weinig over lost. «Ik heb nog nooit gezegd of ik op meisjes of op jongens val, maar het wordt allemaal gewoon geschreven», klinkt het.

Al een tijdje draait de geruchtenmolen op volle toeren over Aaron Blommaert en Gloria Monserez. Onlangs onthulde de 21-jarige Ketnetwrapster dat ze de liefde van haar leven gevonden had. Zowat iedereen ging ervan uit dat ze het over Aaron Blommaert had, maar daar blijkt niets van aan. «Dat is jammer voor die jongen. En het gekke is: letterlijk niemand, geen enkele krant, geen enkel tijdschrift, heeft mij gebeld om te vragen of dat klopt. Ze maakten daar een klinkende kop van, en pas als je doorklikte, las je ergens onderaan dat Gloria niet zegt wíé haar lief is. Gloria en ik hebben het er weleens over gehad, en we waren het er meteen over eens dat we beter gewoon niet reageerden. Want als je zegt wie het niet is, moet je natuurlijk ook zeggen wie het wél is. En daar hebben we allebei weinig zin in», vertelt hij in Humo.

Uit context gerukt

De 20-jarige presentator en acteur is het beu dat er zomaar wat geïnsinueerd wordt over hem. «Ik lees soms dingen die ik zelf nog niet wist en iedereen heeft daar dan ook een mening over. Dat is... speciaal. Zeker omdat ik redelijk gesloten ben. Ik heb nog nooit gezegd of ik op meisjes of op jongens val, maar het wordt allemaal gewoon geschreven en uit de context gerukt. En dan mag ik nog niet klagen, als ik de verhalen van sommige collega's hoor. Nu, ik kan er wel mee om hoor, ze hadden me er bij de VRT en VTM op voorbereid. Het is vooral een kwestie van het niet te lezen, denk ik. Het ambetante is dat vrienden die artikelen vaak naar me doorsturen, om te lachen: ‘Kijk eens wat ze hier over jou schrijven.’ En dan lees ik het dus wel», klinkt het.

Privéleven afschermen

Zelf lost hij zelden iets over zijn liefdesleven en daar heeft hij een goede reden voor. «Het kan gewoon zo snel keren. En mensen denken er toch het hunne van. Op de middelbare school ging lange tijd het gerucht dat ik samen was met een zeker meisje, terwijl ik zelfs nog nooit met haar had gepraat. Nu denken veel mensen dat ik op jongens val, of dat ik op beide geslachten zou kunnen vallen. Voor mij allemaal goed, wie dat wil geloven, mag dat gerust doen», besluit hij.