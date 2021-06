Optimisme troef over onze economie: consumentenvertrouwen op hoogste niveau in 20 jaar

De indicator van het consumentenvertrouwen kwam in juni uit op +8. Dat is het hoogste niveau sinds maart 2001, aldus de Nationale Bank.

De gezinnen werden in juni optimistischer over de economische situatie in België de komende twaalf maanden, en hun bezorgdheid over een stijging van de werkloosheid nam verder af. Ze schatten ook hun eigen financiële situatie de komende maanden wat beter in, terwijl hun spaarintenties nagenoeg dezelfde zijn gebleven.