Waarom zijn afvalbranden gevaarlijk?

Branden in de recyclingbranche vormen een groot probleem. In de afgelopen jaren zijn er meerdere grote branden geweest bij afvalverwerkers. Wanneer deze uit de hand lopen is de schade vaak ontzettend groot.

Het kost niet alleen veel geld om de schade op te ruimen, maar het is ook nog eens schadelijk voor het milieu. Door de grote overlast voor de omgeving is het daarom belangrijk voor afvalverwerkers om te investeren in brand- en broeidetectie. In deze blog vertellen we meer over het gevaar van afvalbranden.

Preventie verhoogt veiligheid

Meerdere partijen vinden dat de sector actie moet ondernemen om de veiligheid te verhogen. Sommige verzekeraars willen zelfs niet meer verzekeren vanwege het hoge risico dat gepaard gaat met deze branche. Er is weinig risicobewustzijn, waardoor branden vaak onnodig ontstaan.

Het is zaak om iets aan dit bewustzijn te veranderen, want met de juiste preventie kan er veel schade voorkomen worden. Den aan veiligheidscamera’s die de temperatuur nauwkeurig in de gaten houden. Ook wanneer er niemand aanwezig is op locatie. Het is niet alleen onveilig voor het bedrijf, maar ook voor het personeel, de omgeving het het milieu.

Welke gevaarlijke stoffen komen vrij bij een brand?

Brand leidt niet alleen tot veel schade, maar er komen tevens veel schadelijke stoffen vrij. Het maakt niet uit wat er brandt. Brand is altijd gevaarlijk. Dit komt doordat er in de rook veel kleine roetdeeltjes zitten. Dit kan leiden tot ernstige gezondheidsklachten.

Wanneer er een grote brand plaatsvindt, komen er veel mensen kijken. Dit zou je eigenlijk juist niet moeten doen, omdat je juist dan veel giftige stoffen inademt. Daarnaast wonen er vaak mensen in de nabije omgeving. Zelfs door de ramen dicht te houden kun je hier last van hebben. Het gaat met name om de volgende schadelijke stoffen:

- koolstofdioxide;

- koolmonoxide;

- waterdamp;

- stikstofdioxide;

- zwaveldioxide;

Waardoor ontstaat een afvalbrand?

In de meeste gevallen hebben afvalbranden dezelfde oorzaak: broei. Dit ontstaat voornamelijk in een vochtig matras, of in vloeistoffen. Maar ook poetsdoeken, oude werkkleding, kwasten, oliën en batterijen zijn een risico.

De eerste bewustwording ligt bij de consument. Door producten goed schoon te maken en in bij juiste afval te sorteren wordt het risico veel kleiner. De stoffen kunnen door broei spontaan ontbranden, wat kan resulteren in een grote afvalbrand.

Het risico van batterijen

Batterijen zijn zeer brandgevoelig. Een eerste oorzaak die kan leiden tot brand is kortsluiting binnen de batterij. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer twee polen elkaar raken. Vooral wanneer de polen beschadigd zijn, is dit risico groot. Lithium-ion batterijen zijn hier nog gevoeliger voor. Dit komt doordat deze variant een grotere energiedichtheid heeft.

Het kan tevens komen door beschadigde batterijen die gaan lekken. De vloeistof is licht ontvlambaar. Als laatste wordt er nog altijd gebruikgemaakt van ongecertificeerde batterijen. Hierbij is het risico op ontlading nog groter.

Waarom is voorkomen belangrijk en hoe doe je dit?

Wanneer de brand ontstaat, komt er veel rook vrij, maar ook schadelijke stoffen komen in de lucht terecht. Dit kan lange tijd een probleem zijn voor de omwonenden. Met de volgende tips kun je het risico beperken:

1. Zorg ervoor dat het risico van broei bekend is binnen het bedrijf en maak hier duidelijke afspraken over.

2. Volg de afspraken goed op en controleer het draagvlak.

3. Investeer in goede detectieapparatuur die de broei vroegtijdig lokaliseert.

4. Schep afvalbergen regelmatig om, zodat er minder kans is dat broeiplekken ontstaan.