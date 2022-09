De ontwikkelingen binnen dakwerken, steeds meer richting duurzaamheid

Een dak is misschien wel het belangrijkste onderdeel van een woning. Het beschermt je tegen kou, neerslag en zorgt bovendien voor een hoop veiligheid. Het is dan ook niet gek dat er ook regelmatig ontwikkeling zijn in de dakindustrie. Deze ontwikkelingen hebben uiteraard ook effect op iedereen die een dak boven zijn hoofd heeft.

Verduurzaming met dakbedekking

Er wordt tegenwoordig steeds meer gekeken naar de dakbedekking op daken. Niet alleen worden we steeds meer bewust van het feit dat er materialen zijn die langer meegaan, maar ook over het idee dat specifieke soorten dakbedekking meer kunnen betekenen bij bijvoorbeeld isolatie.

De dakbedekking die je het meest op daken ziet liggen is bitumen. Meer dan 90% van de bevolking heeft roofing op het dak liggen. Dat is jammer, want dit is niet de duurzaamste dakbedekking. Bitumen heeft namelijk een gemiddelde levensduur van 25 jaar. Volgens Dakdekkersgids heeft EPDM een levensduur van 40 jaar, een stuk langer dus. De duurzaamste dakbedekking is officieel geen dakbedekking: groendak. Deze dakbedekking gaat niet alleen langer mee, maar draagt ook bij aan het milieu.

Voor hellende daken zijn er soorten dakbedekking die erg lang mee kunnen gaan. Zinken dakbedekking kan tot wel 100 jaar meegaan als het goed wordt onderhouden. Bij hellende daken zien we gelukkig ook steeds meer rietdaken.

Dakisolatie om te besparen

Er wordt ook steeds meer gekozen voor dakisolatie. Zowel dakisolatie buitenaf als binnenuit worden gekozen om de prijzen voor gas zo laag mogelijk te houden. De duurzaamste methode is het dak isoleren van buiten. Hier wordt een isolerende laag aan de buitenkant van het dak geplaatst, bovenop de dragende constructie van een plat dak. Veel gekozen isolatiematerialen zijn PIR of EPS platen. Er kan ook worden gekozen om de isolatie aan te brengen bovenop bestaande dakbedekking.

Voor hellende daken komt er iets meer bij kijken. Afhankelijk van de dakhelling zit er een verschil in de vorm van isolatie. Bij een dakhelling die kleiner is dan 25 graden moet er eerst een dampopen folie worden geplaatst. In de meeste gevallen wordt er echter gekozen voor een isolatie van binnenuit.

Een dakisolatie gaat overigens in 60% van de gevallen in combinatie met een dakrenovatie. Wanneer er dakbedekking moet worden vervangen is dit ook de ideale tijd om dakisolatie te plaatsen.

Circulaire bouwmaterialen

Circulaire bouwmaterialen zijn duurzame materialen die aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen. Zo moeten de materialen demontabel en identificeerbaar zijn, het een materiaal is dat een tweede kans heeft gekregen en dat het met duurzame materialen is gemaakt. In het kort betekent dit dat de materialen op een duurzame manier worden gemaakt, verwerkt en gebruikt. Het doel is om de uitputting van de aarde te voorkomen.

Als gemiddelde huiseigenaar sta je hier niet snel bij stil, maar het heeft toch een effect op bijvoorbeeld de bouw van een dakconstructie. Het is de bedoeling dat in de toekomst alle bouwmaterialen circulair zijn, dit is namelijk goed voor het milieu. Dit zal ook een effect hebben op de kosten van de materialen en misschien zelfs de dienst.

Daken moeten geschikt zijn voor zonnepanelen

Bij verduurzaming en kijken naar de toekomst kunnen zonnepanelen niet ontbreken. Een duurzame en milieuvriendelijke manier om stroom op te wekken. Helaas is niet elk dak even geschikt voor zonnepanelen. Er wordt gekeken naar drie factoren om te beslissen of zonnepanelen op je dak een goed idee is:

● Je hebt meer een zonnepanelen wanneer de richting en helling van je dak op het zuiden, westen of oosten staat. Staat het dak naar het noorden? Dan haal je minder uit de zonnepanelen.

● Als er gebouwen of bomen om de woning staan kan er schaduw ontstaan op het dak. Gebeurt dit veel? Dan zijn zonnepanelen het vaak niet waard.

● Ook de oppervlakte van het dak speelt een grote rol. Er moet genoeg ruimte zijn op het dak voor de zonnepanelen.

Als laatst is het ook belangrijk dat er geen asbest in het dak zit. Op een asbest dak mogen geen zonnepanelen worden geplaatst. Er wordt bij de installatie van zonnepanelen namelijk geboord in het dak, hierdoor kan er asbest vrij komen.