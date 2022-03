Zeven kleurrijke films die de lente vieren

Ja hoor, de lente is officieel in het land. Gedaan met grijze, druilerige en ijskoude dagen. Het is tijd voor dat deugddoende zonnetje op ons gezicht, een fijn terrrasje en lichtere, kleurrijke kledij. Om deze fijne periode van het jaar in te wijden, raden we je enkele films aan met een rijk gevuld kleurenpallet. Veel kijkplezier!

Le Fabuleux destin d’Amélie Poulain

Romantische komedie

Regie: Jean Pierre Jeunet

Met: Audrey Tautou, Mathieu Kassovitz, Rufus…

Maak kennis met Amelie. Ze is jong, onschuldig, naïef en op zoek naar de ware liefde. Als jonge Parijse twintiger ontdekt ze beetje bij beetje dat om het echte geluk te vinden ze haar lot in eigen hand moet nemen en daarbij volledig moet openstaan voor haar omgeving. Deze prachtige en meeslepende film over opgroeien is alom gekend. Niet alleen is hij één van de langstlopende films in de Beneluxbioscopen geweest, ook werd hij genomineerd voor vijf Academy Awards. Kortom, een must in huis.

Mening van de Cinenews-kijkers: ***

Belle en het Beest

Fantasy, Romantisch

Regie: Bill Condon

Met: Emma Watson, Dan Stevens, Luke Evans, Josh Gad…

Het klassieke verhaal en de geliefde karakters uit het bekende sprookje komen opnieuw tot leven in een spectaculaire live-action versie van ‘Beauty and the Beast’. De film vertelt het verhaal van Belle, een slimme, sprankelende en onbevooroordeelde jonge vrouw, en het Beest. Als Belle gevangen wordt genomen door het Beest in zijn kasteel, raakt zij bevriend met het betoverde personeel en leert zij om verder te kijken dan het angstaanjagende uiterlijk van het Beest. Ondanks haar angsten leert zij hem kennen als de charmante en vriendelijke prins die hij werkelijk is. Haar dorpsgenoten buiten de kasteelmuren denken daar echter anders over...

Mening van de Cinenews-kijkers: ****

The Grand Budapest Hotel

Komedie

Regie: Wes Anderson

Met: Ralph Fiennes, Saoirse Ronan, Jude Law...

The Grand Budapest Hotel' vertelt het verhaal van een legendarische hotelmanager (Ralph Fiennes) van een beroemd Europees hotel. Tussen de oorlogen in raakt hij bevriend met een jonge medewerker (Tony Revolori) die een vertrouweling van hem wordt. Het verhaal draait om de diefstal van onbetaalbare schilderijen uit de Renaissance, de strijd om een enorm familiefortuin en de omwentelingen die Europa transformeren in de eerste helft van de 20e eeuw.

Mening van de Cinenews-kijkers: ****

Laurence anyways

Drama, Romantisch

Reg ie: Xavier Dolan

Met: Nathalie Baye, Melvil Poupaud, Monia Chokri ...

In de jaren 90 vertelt Laurence (Melvil Poupaud) zijn vriendin Fred (Suzanne Clément) dat hij een vrouw wil worden. Ondanks de kleine kans op slagen, gaan ze de strijd aan met de vooroordelen van hun vrienden, slagen ze de raad van familie in de wind en bieden ze het hoofd aan de fobieën van de maatschappij die zich tegen hen keert. Tien jaar lang voeren ze een moeilijke strijd. Maar de grootste tol die ze betalen is misschien wel hun liefde voor elkaar...

Mening van de Cinenews-kijkers: ****

The Tree of Life

Drama, Avontuur

Regie: Terrence Malick

Met: Sean Penn, Brad Pitt, Fiona Shaw...

De elfjarige Jack heeft twee broers en woont bij zijn ouders. Op jonge leeftijd lijkt alles hem toe te lachen. Zijn moeder is lieflijk en vergevingsgezind en zijn vader probeert hem klaar te stomen voor de harde wereld. Dat de wereld inderdaad geen prettige plaats is, leert Jack als hij in aanraking komt met ziekte, lijden en de dood. Als volwassen man wordt Jack een verdwaalde ziel in een moderne wereld die op bijzondere wijze zijn weg probeert te vinden.

Mening van de Cinenews-kijkers: ***

The Fall

Drama, Fantasty, Avontuur

Regie: Tarsem Singh

Met: Lee Pace, Catinca Untaru, Julian Bleach…

In het ziekenhuis ontmoet een klein meisje met een gebroken sleutelbeen een bedlegerige man die haar een verhaal begint te vertellen. Naarmate het verhaal vordert komen werkelijkheid en fantasie samen.

Mening van de Cinenews-kijkers: ***

Big Fish

Dramatische komedie, Avontuur

Regie: Tim Burton

Met: Ewan McGregor, Albert Finney, Alison Lohman…

Edward Bloom (Albert Finney) staat bekend om zijn sterke verhalen over zijn bovenmatig leven als jongeman (Ewan McGregor), toen zijn zwerflust hem een onwaarschijnlijke tocht deed ondernemen vanuit een stadje in Alabama, rond de wereld, en terug. Zijn mythische wapenfeiten zijn nu eens kostelijk, dan weer uitzinnig naarmate hij epische verhalen opdist over reuzen, sneeuwstormen, een heks, en Siamese tweelingen die in een bar zingen. Met zijn fantastische verhalen bekoort Bloom zowat iedereen buiten zijn zoon Will (Billy Crudup) die van hem vervreemd is. Als zijn moeder Sandra (Jessica Lange) hem en zijn vader weer bij elkaar probeert te brengen, moet Will schijn en werkelijkheid leren uiteenhouden en zijn vaders grote daden en zijn grote tekortkomingen leren aanvaarden.