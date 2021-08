Zes tips voor een zonnig weekend

Tout petit festival

21/8 - 22/8

De allereerste editie van tout petit festival brengt dansvoorstellingen uit binnen- en buitenland, voor gezinnen met kinderen van drie tot acht jaar. Je mag samen kijken naar dansers die spelen, bewegen, springen en balanceren. En natuurlijk mag je ook zélf spelen in experimenteren in kunstige installaties: word een echte koorddanser, dans mee op de muziek die overal opduikt of maak samen met mama of papa je eigen choreografie tijdens een workshop vol beweging.

www.toutpetitfestival.be

Bloeiend Brussel

nog t.e.m. 5/9

Het bloementapijt dat de Brusselse Grote Markt deze zomer zou sieren moest helaas verplaatst worden naar 2022. Gelukkig komt er ander moois voor in de plaats: tijdens Bloeiend Brussel volg je een floraal parcours door de straten rond de Markt. Overal in de historische binnenstad worden iconische plekken gehuld in kleurrijke bloemen: het balkon van het Stadhuis, Manneke Pis, de Sint-Hibertusgalerijen… Ze krijgen allemaal een heerlijk geurende make-over. Het parcours leidt je langs zestien verschillende locaties, elk met hun eigen bloemenkunstwerk.

www.flowercarpet.be

«Blijven plakken» in Leuven was nog nooit zo leuk

tot eind 2021

Een dagje shoppen, cultuur beleven of je smaakpapillen verwennen in Leuven? Leuk, maar het kan nog beter. De stad heeft zoveel te bieden dat ze zich perfect leent tot een citytrip in eigen land. Dankzij de Blijf en Beleef Deals hoeft dat niet eens een dure grap te worden. Nog tot het einde van het jaar krijg je bij verschillende hotels – van hostels tot luxeverblijven – een gratis bele(u)venis aangeboden als je een overnachting boekt. Een stadswandeling, een bezoekje aan het Museum-M, fietsverhuur... Alle uitstappen werden zorgvuldig geselecteerd door Leuvense locals zodat jij als bezoeker de stad vanbinnen én vanbuiten leert kennen. Perfect voor een romantisch weekendje weg of als je de stad jaren na je studententijd wil herontdekken.

www.leuvenlikealocal.be/hoteldeals

Lights on van Eyck

nog t.e.m. 7/11

Gent viert nog het hele jaar van Eyck en het Lam Gods, met een agenda vol boeiende evenementen. In de Sint-Niklaaskerk word je helemaal ondergedompeld in het werk van de Vlaamse Meester tijdens Lights on van Eyck, een multimediaal spektakel. Een half uur lang bewonder je een magisch lichtspektakel met projecties op alle muren en zelfs het plafond van de kerk, helemaal tot in de nok van het dak. De ideale manier om het indrukwekkende oeuvre van van Eyck te ontdekken.

www.lightsonvaneyck.be

Outdoor Hiking with Sound and Other Fireworks

nog t.e.m. 3/10

Outdoor Hiking is een wandelexpo in de drie aangrenzende parken van het Antwerpse Nachtegalenpark: park Den Brandt, Middelheim en Vogelenzang. Er valt niets te zien maar des te meer te horen: meer dan 30 kunstenaars presenteren een geluids- of wandelwerk. Al wandelend beluister je soundscapes, verhalen, experimentele muziek of een performance. Breng je eigen smartphone en koptelefoon mee, scan onderweg de QR-codes en laat je leiden door de kaart met alle werken - of loop ze gewoon lukraak tegen het lijf.

www.outdoorhiking.be

Zomerzoektochten

nog t.e.m. 15/9

Een uitstapje naar zee gepland? Spring op je fiets en ontdek de Belgische kust met een van de Zomerzoektochten van Knooppunter. Download gratis een van de twee routes (met vertrek in De Panne of Oudenburg) en het bijbehorende opdrachtenboekje, en je kan meteen op pad. De routes sturen je langs enkele boeiende of mooie pauzeplekjes, waar je telkens op zoek moet naar enkele goed verstopte foto's. Alle antwoorden gevonden? Dan maak je kans op een mooie prijs.

www.knooppunter.com