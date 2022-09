Win een gesigneerde strip van Galaxa: «Ze is strijdbaar en neemt initiatief, ze valt en staat op»

De fee Galaxa, sidekick van de Rode Ridder, heeft haar eigen stripserie gekregen. Al enige tijd had ze een belangrijke plek als sidekick van Johan, maar veel vragen omtrent Galaxa bleven onbeantwoord: wie is zij, wat is haar achtergrond, hoe kwam zij aan haar uitzonderlijke gaven? Dat kan je vanaf nu iedere dag lezen in de krant van Metro. Om de komst van Galaxa te vieren, geven we dan ook tien gesigneerde albums weg.

Galaxa, de fee van het licht, werd door Rode Ridderauteur Karel Biddeloo geïntroduceerd in het 58ste album, De Toverspiegel, en ze werd sindsdien Johans belangrijkste bondgenoot in zijn strijd tegen Bahaal, de Prins der Duisternis. In deze nieuwe serie vol fantasy, intrige en magie, staat Galaxa helemaal centraal.

Dat hebben we te danken aan een dreamteam: Peter Van Gucht – scenarist van onder andere Suske en Wiske en Nachtwacht – schreef de verhalen, Shirow Di Rosso – van onder andere De Kronieken van Amoras en De Vroem-Vroem-Club – kleurde ze in en Romano Molenaar – Storm, Roodhaar, J. Rom – Force of gold, diverse comics – tekende ze meesterlijk. Standaard Uitgeverij had een gesprek met Romano Molenaar.

Romano, je werkte voor een aantal Amerikaanse comicuitgeverijen. Toch kies je voor het Galaxaproject. Een moeilijke keuze?

Molenaar: «Nee hoor. Ik heb de afgelopen 25 jaar in de comicswereld gedaan wat ik wilde. Door te werken aan Storm en Roodhaar en het opzetten van Artking Studio (waarbij we visual development aanbieden voor gamestudio’s) waren mijn activiteiten voor de comics sowieso verminderd. Er zitten tenslotte maar 24 uur in een dag. Met de opdracht voor de serie Galaxa werd de beslissing om te stoppen met de comics wel versneld.»

Hoe zou je zelf Karel Biddeloo’s Galaxa omschrijven?

«Klassiek zou het eerste woord zijn wat mij te binnen schiet, een lossere inktstijl, een meer zwierige vorm van lijnvoering. Wat ook paste bij de figuur van de Galaxa van toen, een meer volwassen vrouw met lang haar.»

En hoe typeer je Galaxa qua karakter?

«Onze Galaxa komt eigenlijk net kijken. Ze moet zich nog ontwikkelen tot de vrouw die ze uiteindelijk zal worden, maar ze doet dat op haar eigenwijze manier. Ze is strijdbaar en neemt initiatieven, ook als die niet helemaal goed vallen of uitkomen, maar ze valt en staat op. Het gevoel het goede te willen doen zit er bij haar al volledig in, maar soms komt dat bij anderen niet helemaal over.»

Hoe vergelijk je Galaxa met de andere vrouwelijke helden die je al getekend hebt, Roodhaar, Lady Death, Lara Croft … Wat maakt haar anders?

«Ik denk dat haar uniekheid in haar eigenwijsheid ligt. Ik probeer haar natuurlijk grafisch een herkenbaarheid te geven, maar aan de andere kant probeer ik haar ook iets eigens te geven. Dat uit zich in haar doen en laten en haar dynamiek en expressie. Ze is wat dat betreft nog meer een wildebras dan Roodhaar. Daar draagt haar korte coupe toe bij.»

Van de mederekruten van Galaxa valt Rana op. Kan je iets meer over haar vertellen?

«Rana speelt een belangrijke rol in Galaxa’s leven. Met haar heeft ze een hechte band. Die band zal ook veel meer emoties meebrengen als er iets gebeurt, dan met de andere karakters. Van alle mederekruten is zij het meest down to earth.»

Wil jij je eigen gesigneer exemplaar van Galaxa winnen? Stuur dan snel een mailtje naar strips@standaarduitgeverij.be !