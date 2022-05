Wie wint Libris Literatuur Prijs 2022? Alvast geen Belg

Wie wint de Libris Literatuur Prijs 2022? Dat weten we op 9 mei na de uitreiking in cultuurhuis Felix Meritis aan de Amsterdamse Keizersgracht. Op de shortlist - zonder Vlaamse auteurs - staan zes kanshebbers: Nico Dros, Mariken Heitman, Auke Hulst, Deniz Kuypers, Renée van Marissing en Lisa Weeda. De winnaar ontvangt een bedrag van 50.000 euro en een bronzen legpenning ontworpen door Irma Boom.

De Libris Literatuur Prijs is de jaarlijkse prijs voor het beste Nederlandstalige literaire fictieboek van het vorige kalenderjaar. De prijs is genoemd naar de sponsor Libris en is gemodelleerd naar de bekende Booker Prize. Dit jaar wordt de prijs voor de 29ste keer uitgereikt. Op de erelijst prijken namen als Hugo Claus, Harry Mulisch, Arnon Grunberg en Ilja Leonard Pfeijffer. Vorig jaar ging de prijs naar Jeroen Brouwers voor zijn roman «Cliënt E. Busken».

Zes genomineerden

Na een uitgebreide selectie - waarbij verschillende gevestigde namen zoals Arnon Grunberg, A.F.Th. van der Heijden en Rob van Essen afvielen - kwam de jury tot een gevarieerde shortlist met zes genomineerden: Nico Dros met ‘Willem die Madoc maakte’ (een historische roman over de schrijver van ‘Van den vos Reynaerde’), Mariken Heitman met ‘Wormmaan’ (een roman over een ’oererwt’ en de zoektocht naar een nieuw begin), Auke Hulst met ‘De Mitsukoshi Troostbaby Company’ (een sciencefictionroman over verlies, schuld en ouderschap), Deniz Kuypers met ‘De atlas van overal’ (een autobiografische roman over de Turkse vader van de auteur), Renée van Marissing met ‘Onze kinderen’ (een ingetogen verhaal over familie, ouderschap en verlies) en Lisa Weeda met ‘Aleksandra’ (autobiografische debuutroman over een familiegeschiedenis in Oekraïne).

Juryvoorzitter Ahmed Aboutaleb maakt maandagavond tijdens een feestelijke bijeenkomst in Amsterdam bekend wie van de zes genomineerden wint. Die bekendmaking wordt ook uitgezonden door Nieuwsuur op NPO2.