Vijfde editie Nuits Sonores & European Lab Brussels belooft week lang inclusieve clubnights en performances

De nieuwe Brusselse hotspot Reset krijgt een centrale rol in de programmatie. Vijf dagen lang krijgen Belgische culturele actoren en activisten carte blanche een reeks aan evenementen te organiseren en te experimenteren met muziekgenres. De Oekraïense producer Koloah komt er zijn nieuwste show spelen, terwijl Sara Dziri van het collectief Not Your Techno de Brusselse scene komt vertegenwoordigen. HE4RTBROKEN, Club Paradiso en Isengard spelen zowel met visuele effecten en geluidskunst.

Inclusief In.Out.sider

Een nieuw en inclusief project is In.Out.sider van LaVallée. Drie dagen lang krijgen kunstenaars met een handicap meer zichtbaarheid tijdens verschillende optredens en twee reflectiesessies. In Bozar staat donderdag 13 oktober volledig in het teken van het European Media Lab, een evenement over de toekomst van de onafhankelijke media. Tot de onderwerpen van de dag behoren het gebruik van motion design en live video in de journalistiek, het bereiken van nieuwe generaties en de rol van netwerken in de onafhankelijke mediasector.

Wie zich echt wil laten gaan op muziek, kan de avond inzetten met de concerten in Bozar en dan de nacht intrekken in discotheek C12 voor enkele stevige clubnights.