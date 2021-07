Vijf tips voor een weekend in eigen land

Festival

Vlaanderen feest, Brussel danst

11/7

Zondag is de Vlaamse Feestdag en traditioneel wordt dat ook in Brussel gevierd. Laat je door een gids op sleeptouw nemen in een van de Brusselse wijken, loop overal dans en theater tegen het lijf of feest mee tijdens een silent disco in een knalroze opblaasbare kerk. De Leesstraat Feeststraat aan het Muntplein is intussen de lievelingsplek van kinderen: ze vinden er een inkleurtekening voor reuzen, kijkdozen in een glazen container en poëzie uit de koelkast. Muziekliefhebbers kunnen dan weer op zoek naar de mobiele plaatjesdraaiers, die voor ambiance in de straten zorgen.

Familie

Schatten van Vlieg

nog t.e.m. 31/8$

De zomervakantie is volop bezig en kleine speurneuzen weten wat dat betekent: Schatten van Vlieg! De hele zomer lang kunnen kinderen op meer dan 350 plekken in Vlaanderen en Brussel op schattenjacht. Tussen de boeken van de bibliotheek, in de tuin van een museum, in de toren van een kasteel of in een verborgen hoekje van je gemeente: er ligt vast ook een schat in jouw buurt. Schatkist gevonden? Dan krijg je een leuk cadeautje én een wedstrijdcode waarmee je een familieweekend kan winnen.

Festival

Zomerslag

nog t.e.m. 26/9

De oude mijnsite Winterslag in Genk is de hele zomer lang het decor voor Zomerslag, een vrolijk festival vol kunst en cultuur. Tussen de monumentale schachttorens van C-mine mag je neerploffen in een van de zomerbars om zorgeloos te genieten van de zon, een concert, een voorstelling of een dansfeestje. Dit weekend op het programma: een feestje met Absolutely Free Festival achter de knoppen, een boerenmarkt vol lokale lekkernijen en een knotsgek familieweekend vol speelinstallaties en magische voorstellingen.

Expo

Cartoonfestival

nog t.e.m. 29 augustus

Het Cartoonfestival van Knokke-Heist zet elk jaar Belgisch tekentalent in de kijker. De centrale gast is dit jaar Lectrr: hij neemt je mee naar zijn eigen licht absurde Lectrrland, waar je kan binnenkijken in gezellige dorpjes, pittoreske sweatshops en zijn eigen duikboot, die speciaal in Knokke aangemeerd ligt. Daarnaast kan je zowel binnen als buiten het werk van tientallen Belgische cartoonisten bekijken: het thema is dit jaar ‘Iedereen kampioen’ en alle cartoons gaan over sport. Bewonder prachtige themaruimtes en installaties in open lucht, of test zelf je conditie met een van de doe-opdrachten.

Feest

De Velodroom

10/7

In september komt het WK Wielrennen naar Leuven. Om alvast in de stemming te komen bouwde de stad een houten Velodroom op een braakliggend terrein, als ontmoetingsplek en locatie voor allerlei evenementen. Zaterdag wordt de Velodroom feestelijk geopend: je kan er maffe stunts oefenen op knotsgekke fietsen, een optreden meepikken of gewoon gezellig iets drinken.

