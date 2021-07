Vijf tips voor een cultureel weekend

Kunstenfestival Watou

nog t.e.m. 5/9

Al voor de 40ste keer verandert het West-Vlaamse grensdorpje Watou deze zomer in een groot kunstenfestival. Overal in het dorp - van een oud herenhuis tot de kelder van een brouwerij - ontdek je het werk van 40 kunstenaars uit binnen- en buitenland, met veel verrassende samenwerkingen en nooit eerder getoonde kunstwerken. Daarnaast zijn er verzen te horen van 40 dichters, ingelezen door onder andere Charlotte Adigéry en Zwangere Guy. Liever wat actiever? Spring dan op je fiets voor een poëtische route langs 14 gedichten in de streek.

kunstenfestivalwatou.be

Old but Gold

nog t.e.m. 28/8

Old but Gold is een bijzonder theaterconcept dat je meeneemt op een reis door de tijd. Ga op zoek naar de geheime deur op de Kunstberg in Brussel en duik in een teletijdmachine: omringd door een videoprojectie word je helemaal ondergedompeld in de grootste hits van de vier laatste decennia. Neurie mee met The Beatles, dans zoals ABBA of laat je meeslepen door Alicia Keys. Extra leuk: intussen krijg je ook vier bijzondere cocktails geserveerd, helemaal aangepast aan de tijdsperiode waarin je je op dat moment bevind t.

oldbutgoldcocktailexperience.com

Congoville

nog t.e.m. 3/10

Op de plaats waar in 1920 de Koloniale Hogeschool werd opgericht, bevinden zich vandaag het Middelheimmuseum en de Universiteit van Antwerpen. Honderd jaar later brengt curator Sandrine Colard vijftien buitenlandse kunstenaars samen voor de expo Congoville, om de koloniale sporen op de site bloot te leggen. Ze gidsen ons in de zoektocht naar een nieuwe publieke en gedeelde ruimte, en bieden een nieuw perspectief op een historisch verhaal dat nog te vaak eenduidig verteld wordt.

middelheimmuseum.be

MAANpad

Nog t.e.m. 31/8

Een piepklein schoentje dat ergens achtergebleven is. Wie is zijn schoen verloren? En een raam met daarachter een klein tafeltje dat in twee gebroken is. Wie is er op die tafel gesprongen? In Mechelen mag je deze zomer op pad langs het MAANspoor: ontdek verborgen hoekjes, gluur binnen op de juiste plekken en vind zes spannende en grappige miniatuurwereldjes, verstopt achter evenveel ramen in de stad. Je kan het zoekboekje gratis ophalen bij Visit Mechelen of in Het Predikheren.

demaan.be

Zomerslag

nog t.e.m. 26/9

C-mine in Genk is de hele zomer lang het decor voor Zomerslag. Tussen de monumentale schachttorens van de oude mijnsite mag je neerploffen in een van de zomerbars en zorgeloos genieten van de zon, een concert, een voorstelling, een expo of gewoon een lekker drankje. Dit weekend op het programma: een dansfeestje in je bubbel en een markt met live muziek en creatieve workshops. Ook voor kinderen is Zomerslag een feest: zij kunnen allerlei spelletjes ontlenen of op schattenjacht in de mijn.

c-mine.be