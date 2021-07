Vijf originele tips voor een cultureel weekend

Theater

Theater aan Zee

nog t.e.m. 8/8

Na een jaar pauze is Theater aan Zee terug, en het festival in Oostende zit weer vol met theater, muziek en literatuur. Dit weekend kan je onder meer gaan kijken naar een danssolo van Anne Teresa De Keersmaeker op het Westerstaketsel, een nieuwe bewerking van Lanoye’s klassieker Ten Oorlog in het oude zwembad of aansluiten voor een boekvoorstelling met Lize Spit. Ondertussen kan je nog heel wat andere (en bovendien gratis) activiteiten meepikken: wandel door een expo in de Venetiaanse Gaanderijen, loop in de stad een concert tegen het lijf of ga op zoek naar een zee van papieren strandbloemen.

Foto Herman Sorgeloos

theateraanzee.be

Film

Zomerfilms

nog t.e.m. 18/9

Cinema ZED in Leuven verhuist de hele zomer lang naar de Velodroom, een kunstige houten wielerpiste op een braakliggend terrein in de stad. Elke zaterdag, zodra de zon ondergaat, mag je daar naar een zomerfilm gaan kijken. Het programma zit vol avant-premières, onuitgegeven parels en unieke concepten: deze week staat de avant-première ‘Music Hole’ op het programma, een absurde komedie over een saaie boekhouder die op een onaangename ontdekking in de diepvriezer stuit.

zomerfilms.be

Festival

Triënnale Brugge

nog t.e.m. 24/10

Tijdens de Triënnale kan je in Brugge op zoek naar dertien kunstwerken en installaties, van de hand van evenveel kunstenaars uit binnen- en buitenland. Een parcours leidt je door de stad en langs alle werken: gigantische takken kronkelen over de stadsomwalling, een knalrode stelling laat je tot boven in een boom klimmen en grote carnavalsmaskers glinsteren boven het water. Met kinderen op stap? Laat je rondleiden door een grappig luisterverhaal, fantaseer en teken erop los met een stapel doe-kaarten of zet je speurneus op en ga op zoek naar de Schat van Vlieg.

Foto Stad Brugge / Matthias Desmet

triennalebrugge.be

Expo

AntwerpPhoto Festival

nog t.e.m. 26/9

De hele zomer lang verzamelt AntwerpPhoto Festival het werk van nationale en internationale fotografen in Antwerpen. In het historische Loodswezengebouw (tussen de Schelde en het MAS) kan je foto’s bekijken van onder andere Jimmy Kets, Erwin Olaf en jong Belgisch talent, in de Waagnatie neemt Steve McCurry je mee op wereldreis met zijn kleurrijke foto’s. Nog niet uitgekeken? Dan kan je nog een wandeling volgen langs musea en galerijen in Antwerpen, met nog meer indrukwekkende fotografie.

AntwerpPhoto Festival - Foto Steve MC Curry

antwerpphoto.be

Familie

Expeditie Amoras

nog t.e.m. 31/8

Ergens in de bossen van Kalmthout ligt het Suske en Wiske Museum: in deze villa verzon en tekende Willy Vandersteen de avonturen van zijn striphelden. In het museum mag je binnengluren in zijn werkkamer, op reis met de teletijdsmachine of zelf meespelen in een stripverhaal. En in de tuin mogen kleine klimaapjes zich wagen aan Expeditie Amoras: langs een spannend touwenparcours duik je in het allereerste album van Suske en Wiske. Daarvoor heb je bovendien niet enkel behendigheid nodig: enkel wie opmerkzaam genoeg is om op het einde alle vragen juist te bea ntwoorden, mag ereburger worden van Amoras.

Foto Wikimedia