Vijf ongewone tips voor Film Fest Gent

Film Fest Gent, het grootste filmfestival van België, is intussen al aan zijn 49ste editie toe. Tussen enerzijds openingsfilm ‘Close’ (het Cannes-prijsbeest van Lukas Dhont) en anderzijds slotfilm ‘She Said’ (over het onderzoek dat de #MeToo-bom deed barsten) en de afsluitende World Soundtrack Awards staat weer heel wat lekkers op het programma. Ronkende titels zoals ‘Bones and All’ met Timothée Chalamet en ‘The Son’ met Hugh Jackman, maar ook heel wat minder bekend werk dat het ontdekken waard is. Deze vijf titels bijvoorbeeld.

Corsage

De naam van Oostenrijkse keizerin Sisi roept doorgaans beelden van lieflijke praal en pracht op. ‘Corsage’ zet dat imago volledig op zijn kop en toont een vrouw die gevangen zit in haar verstikkende leven. Een historisch drama met een ondeugend gevoel voor humor en een geweldige hoofdvertolking door Vicky Krieps.

Empire of Light

Empire of Light - Foto R.V.

Sam Mendes maakte naam met films als ‘American Beauty’ en ‘Skyfall’, maar nu en dan gooit hij er ook een kleinschaliger project tussen. Zoals dit romantische drama over twee mensen (gespeeld door Olivia Colman en Micheal Ward) die elkaar vinden in een kleine bioscoop in het zuiden van Engeland.

The King of Pigs

The King of Pigs - Foto R.V.

Deze editie van Film Fest Gent legt de focus op Zuid-Korea, een land dat graag grenzen verlegt op het witte doek. Het is niet anders in deze film, die een donker thema (pesterij op school) aanpakt met brutale animatie. Het debuut van de regisseur die later de zombiehit ‘Train to Busan’ zou maken.

Sick of Myself

Sick of Myself - Foto R.V.

Ben jij iemand die enkel films met sympathieke personages lust? Dan is ‘Sick of Myself’ waarschijnlijk niets voor jou. Deze venijnige Noorse tragikomedie draait helemaal rond een jonge vrouw die hongert naar aandacht en tot alles in staat is om die te krijgen. Ook als ze haar eigen gezondheid in gevaar moet brengen.

What’s Love Got to Do with It?

What’s Love Got To Do With It - Foto R.V.

Het was alweer even geleden dat we iets hadden gehoord van de Indiase regisseur Shekhar Kapur, ooit een belangrijke naam vanwege zijn twee films over Queen Elizabeth I. Nu is hij terug met een schattige romantische komedie over een jonge Britse (Lily James) die een documentaire wil maken over het gearrangeerde huwelijk van een Pakistaanse vriend .

Film Fest Gent, nog tot en met 22 oktober. Alle info: filmfestival.be