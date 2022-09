Vijf films die een eerbetoon brengen aan koningin Elizabeth II

Koningin Elizabeth II is op 96-jarige leeftijd overleden. Ze werd de langst regerende Britse vorstin in de geschiedenis. Er zijn verschillende historische en biografische drama's die hulde brengen aan de overleden koningin Elizabeth II. Er zijn zelfs komische films, documentaires en historische stukken die de lange koninklijke geschiedenis van haar en haar familie onder de loep nemen. Elizabeth II was de koningin van het Verenigd Koninkrijk en veertien andere Gemenebestrijken. Haar vader kwam in 1936 op de troon na de troonsafstand van zijn broer, koning Edward VIII, waardoor Elizabeth de vermoedelijke troonopvolger werd. Leer meer over haar regeerperiode en dynastie met deze lijst van vijf films. Voor elk wat wils!