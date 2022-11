Van agressieve geiten tot grofgebekte aliens: deze laatste games van 2022 loodsen je door de winter

Het gamingseizoen van 2022 is nog lang niet op zijn einde gelopen. Integendeel, de laatste maanden van dit jaar brengen ons onder meer het meest geanticipeerde spel van het jaar, een doldwaas intergalactisch ‘Rick and Morty’-game en wel erg agressieve geiten.

Harvestella

In deze cross-over tussen Animal Crossing en Final Fantasy onderhou je een boerderij, maar moet je ook vijanden in stukjes hakken. Harvestella vertrekt vanuit een gezellige roleplayinggame waarin je groenten moet kweken, gaat vissen en dikke vriendjes wordt met de dorpsbewoners. Maar tijdens de verandering van de seizoenen is het opletten voor het ‘Quietus’-seizoen, waarin je oogst mislukt en je dorpsbewoners moeten binnenblijven vanwege het dodelijke stof. Vanaf dan krijgt het spel een duistere twist. De demo van ‘Harvestella’ liet de meningen fel uiteenlopen, maar liefhebbers van het betere farming game lieten zich tot dusver niet afschrikken.

Releasedatum 4/11/2022

PC, Nintendo Switch

God of War: Ragnarok

De sequel op ‘God of War’ uit 2018 moet een van de meest geanticipeerde games zijn van dit jaar. De hyperrealistische en dramatische trailers die ontwikkelaars Santa Monica Studio op ons los lieten, heeft de verwachtingen enkel groter gemaakt. In het laatste deel van de Noorse sagen-reeks staan Kratos en Atreus oog in oog met de dreiging van de apocalyps: de Ragnarok. ‘God of War: Ragnarok’ zou verder bouwen op zijn voorganger en belooft weer uit te blinken in zijn uitzonderlijk gebalanceerde mix tussen storytelling en bloedstollende gevechten, allemaal in één continu shot.

Releasedatum: 9/11/2022

PS4/PS5

Goat Simulator 3

Een ‘Goat Simulator 2’ is er nooit geweest, maar dat hield Coffee Stain niet tegen om een meteen een ‘Goat Simulator 3’ te lanceren die nog chaotischer belooft te zijn dan zijn voorganger. Verwacht wederom doorgetripte geiten in tutu die een ware ravage aanrichten op het fictieve San Agora. Word een geit en geef kopstoten, zet een stad in lichterlaaie en irriteer alles en iedereen die op je pad komt. Deze keer kan je dankzij een nieuwe co-opmodus vrienden uitnodigen zodat je niet op je eentje in een jetpack een stad de verdoemenis in moet helpen.

Releasedatum 17/11/2022

PC, Xbox Series X/S, PS4/PS5

High on Life

Rick and Morty-fans worden dit jaar rijkelijk in de watten gelegd met ‘High on Life’: een 1st-person shooter game ontsproten uit het brein van Justin Roiland. Het spel vindt niet plaats in hetzelfde universum als Rick and Morty, maar geeft er dikke knipogen naar. Zo zijn er grofgebekte aliens en schiet je met een pistool, genaamd Kenny, dat exact klinkt als Morty. Volgens de eerste trailers belooft ‘High on Life’ een intergalactisch shooteravontuur te worden met prachtige en creatieve visuals, uitzinnige sidequests en tonnen scherpe humor.

Releasedatum 13/12/2022

PC, Xbox Series X/S

Pokémon Scarlet/Violet

Ondanks de ware revolutie dat ‘Pokemon Legends:Arceus’ was, bleven vele fans toch met een teleurstelling in de maag achter. De visuals van ‘Arceus’ voldeden niet aan de verwachtingen en de beloofde open wereld bleekt helemaal niet zo open te zijn. ‘Pokémon Scarlet/Violet’ moet die kater wegspoelen, met een écht openwereldavontuur, zonder grenzen, in een – hopelijk – minder kale setting. Deze keer ben je een student aan een academie in Paldea, een plaats die gebaseerd is op Spanje en Portugal. Het hoofddoel blijft Pokémon vangen, en de best mogelijke trainer worden, maar deze keer doe je dat in alle vrijheid.

18/11/2022

Nintendo Switch