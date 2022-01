UITTIPS. Zet dit weekend je eigen kunst op een sokkel of slenter tussen winterbloesems

Ghent International Festival

nog t.e.m. 30/01

Foto P. Hönnemann

Gent - Gent een provinciaal nest? Mooi niet! Zes Gentse kunsthuizen bewijzen het tegendeel met het Ghent International Festival, een festival voor hedendaagse kunsten waarin Gentse en internationale kunstenaars elkaar ontmoeten in een spannende mix. Zo gaat de Filipijnse performer Joshua Serafin op zoek naar de schoonheidsidealen die de internationale missverkiezingen domineren, terwijl de Britse stand-up comedian (maar humorist met een grillige twist) Kim Noble ( foto) te gast is bij Campo. Er zijn nog zottere dingen: in het S.M.A.K. kan je het hele festival lang je eigen kunstwerk op een sokkel komen zetten en kunstenaar Thomas Verstraeten zwerft door de stad met een photobooth, op zoek naar jouw portret. Nu zondag staat hij op de bloemenmarkt op de Kouter, dus laat je vereeuwigen!

gif.gent

Hamamelisfeesten Arboretum

nog t.e.m. 27/02

Foto Arboretum Kalmthout

Kalmthout - Toverhazelaars: bestaat er een struik met een mooiere naam? De toverhazelaar of hamamelis bloeit in de herfst of in de winter, ongeacht koude of sneeuw. Hij heeft gele, oranje of rode bloemen op kale takken en verspreidt een krachtig, heerlijk zoet parfum. De verzameling in Arboretum Kalmthout is de grootste in heel Europa en bevat enkele van de oudste exemplaren. Ga het met je eigen ogen zien: trek naar het Arboretum en volg de wandeling die je langs de bloeiende toverhazelaars leidt. De route leidt je ook langs andere winterbloeiende planten zoals winterzoet, sneeuwbal, cyclaam, winterjasmijn, sneeuwklokjes en helleborus. Meer weten? Volg vanaf 6 februari de gegidste rondleiding op zondag.

arboretumkalmthout.be

GingerBlackGinger

16/01

Foto T. Geuens

Oostende - Contrabassiste Yannick Peeters behoort tot het kruim van onze Belgische jazzscene, en met GingerBlackGinger heeft ze een sterk team rond zich verzameld. Wie houdt van grillige, ongewone geluiden en verrassende improvisaties rept zich nu zondag naar ‘t zeitje, want in de intieme setting van het Oostendse Vrijstaat O. (met zicht op zee!) komt dit ensemble helemaal tot zijn recht. Naast Peeters stelen de expressieve sopraan Claron McFadden en drummer Jim Black de show, al moeten altsaxofonist Frans Van Isacker en gitarist Frederik Leroux niet voor hen onderdoen. Kortom: het gaat er stuiven in Oostende.

kaap.be

Kunst in Puurs

nog t.e.m. 27/02

Puurs - Wandelen én genieten van kunst: het is een prima combinatie. In Puurs zorgt KIP, ofwel ‘Kunst in Puurs’, daarvoor. Ze zorgen meer bepaald voor kunst op straat, kriskras verspreid doorheen de gemeente. Curator Wilfried Cooreman, inwoner en kunstliefhebber, selecteerde nationale en internationale namen, gevestigd en opkomend talent - met David Claerbout misschien wel als topnaam. Voor Cooreman is zo’n route een missie: «Het is de bedoeling om inwoners en bezoekers kennis te laten maken met hedendaagse kunst in al haar vormen. Want naast werk, sport en vrijetijdsactiviteiten is ook kunst onderdeel van onze cultuur.» Een ‘mentale noodzaak’ noemt Cooreman het nog. Ga dus snel op stap. Je kan de route downloaden op je smartphone, een papieren versie vind je in de bibliotheek en in CC de Binder.

ccbinder.be

Mise en Place

15/01

Brussel - Hoe leg je aan een zesjarige uit wat ‘ik’ is? Compagnie Barbarie en Theater Stap gaan de uitdaging aan, en komen met een wondermooie voorstelling over identiteit. Want als er elf ‘ikken’ op het podium staan, waar blijft dan het ‘wij’? En bestaat zo’n ik wel als niemand het ziet of opmerkt? Wie ben je in de ogen van de ander? Filosofische vragen, die met veel visuele en absurde humor een plaats krijgen. Spelers met en zonder een mentale beperking nemen daarbij een evenwaardige plaats in op het podium: zo hoort het maar net.

bronks.be