UITTIPS. Waanzinnige acrobaten, theater op het tennisveld en ontbijten bij de lokale boer: Dit heeft het weekend in petto

Beyond the Black Box

13-15/5

Antwerpen - Op een tennisveld, in een moskee, gewoon op straat… Het gloednieuwe kunstenfestival Beyond the Black Box denkt wel degelijk out of the box. Dit weekend brengt het performance, theater en alles daartussen naar ongewone plekken in Antwerpen. Drie dagen lang wordt het publiek getrakteerd op verrassend en grensverleggend werk dat zich niet in hokjes laat dwingen. Choreograaf Benjamin Vandewalle palmt samen met het Hyoid Ensemble het hele gebouw van de Monty in. Het jonge collectief Par Hasard maakt een podcast rond empathie die wordt voorgesteld in een buurthuis en in een moskee. Zondag is familiedag, dus dan is er kunst voor kids. Beyond the Black Box is er voor iedereen die met een onbevangen blik naar kunst wil kijken en nieuwsgierig is naar prille artistieke ontwikkelingen.

monty.be

Week van de Korte Keten

Nog t.e.m. 22/5

Vlaanderen - Rechtstreeks van het veld op je bord: zo hebben we het toch het liefst? Tijdens de Week van de Korte Keten staat het vakmanschap van boeren en telers in de kijker, en doe je inspiratie op om je boodschappen ook elders te doen dan in de lokale supermarkt. Of nog beter: om met je eigen handen je voedsel te verbouwen. In Geel nodigt de zelfplukweide Blom and Beez je uit om te ervaren hoe plezierig het is om je eigen kruiden en bloemen te oogsten. In Diksmuide is er een Boerenmarkt XL, in Aarschot proef je van lokale specialiteiten onder het genot van een streepje muziek, en Blankenberge serveert een korte keten-ontbijt. En dat is nog maar een kleine greep uit het aanbod, want werkelijk overal in Vlaanderen kan je meedoen aan leuke activiteiten.

weekvandekorteketen.be

Atelier in Beeld

14-15/5

Vlaanderen & Brussel - Altijd al eens willen snuisteren in de ateliers van kunstenaars, om met je eigen ogen te zien hoe ze aan het werk gaan? Dit weekend grijp je je kans, want dankzij Atelier in Beeld zetten maar liefst 2000 kunstenaars de deuren open van hun meest intieme werkplek. Van schilderkunst tot digitale beeldvorming, van 3D-printing tot sculpturen en van letterkappen tot mixed media: er valt van alles te zien en te ontdekken. De ateliers bezoeken is gratis en reserveren hoeft niet. Van kleine zolderkamertjes tot grote werkruimtes: pottenkijkers en nieuwsgierige geesten zijn dit weekend meer dan welkom!

atelierinbeeld.be

CIRKL

13-15/5

Leuven - Tijdens CIRKL loop je overal in de stad clowns, acrobaten en kunstenaars tegen het lijf. Traditiegetrouw vind je op het Leuvense circusfestival talent van eigen bodem, zoals het populaire Collectif Malunés, dat met We Agree to Disagree onderzoekt hoe het kan samenwerken - ja, zelfs met het publiek! Daarnaast maakt CIRKL graag ruimte voor opkomend Leuvens circustalent, zoals Hendrik Van Maele bijvoorbeeld, die als acrobaat opgroeide in de Leuvense circusschool Cirkus in Beweging. In de voorstelling 13 Harbinger Road verdiept hij zich in de kunst van gooien en vangen. Maar ga vooral ook de sfeer opsnuiven in het festivalcentrum aan de Velodroom of haal zelf je beste kunsten boven tijdens een lesje eenwieleren of steltenlopen.

cirklcircus.be

Streat Fest

Nog t.e.m. 15/5

Brussel - Een ‘snelle hap’ zal nooit meer hetzelfde smaken na dit weekend, want het gloednieuwe festival Streat Fest maakt van streetfood een heuse culinaire belevenis. Het festival brengt vanuit alle uithoeken van de wereld de straatculinaire cultuur naar Tour & Taxis, en nodigt je uit voor een zinnenprikkelende ervaring. Streat Fest presenteert wafels, maar dan net dat tikkeltje anders, gefrituurde pizza, de ‘nikkei’-keuken (een mix tussen Peru en Japan) en nog veel meer, bedacht door chefs die staan te popelen om je van hun kunsten te laten proeven. In een setting van optredens, circusacts, dj-sets en doe-het-zelfworkshops betekent dat maar één ding: snel daarheen, en zorg dat je nog niet te veel gegeten hebt.

streatfest.be