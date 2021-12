Home Cultuur UITTIPS. Verdrijf de duisternis met lichtfestivals in het Gravensteen, de Schorre en de Zoo Dit zijn de beste uitjes voor dit weekend. Foto Eyes-B / Moving Self Door Redactie Online Winterwonderkasteel t.e.m. 9/01 A post shared by Gravensteen (@gravensteengent)

GENT - Tijdens de donkerste dagen van het jaar verandert het stoere Gravensteen in Gent in een magisch Winterwonderkasteel vol lichtjes, mooi versierde kerstbomen en knetterende vuurkorven. Dit jaar wordt het kasteel voor de gelegenheid ingekleed in een Oosterse stijl. Dwaal met je gezin door de niet meer zo kille gangen van het kasteel, ga op zoek naar de schatten die de kruisvaarders meebrachten (straffe speurneuzen wacht een kleine verrassing) en beklim zeker de donjon van het kasteel, voor een prachtig uitzicht over de fonkelende stad. Verwacht je verder aan exotische geuren en warme kleuren. Op sommige dagen is het kasteel laat open, dus sluit je bezoek gerust af met een drankje in de sfeervolle winterbar.

P.LACE.S

t.e.m. 2/01

ANTWERPEN - Het ModeMuseum Antwerpen (MoMu) opende onlangs opnieuw zijn deuren. In de expo P.LACE.S ontdek je nu de verborgen kant(en) van Antwerpen: de rijke geschiedenis van kant, verteld op vijf fraaie plekken in de stad. Wie aan kant denkt, denkt al snel aan Brugse en Brusselse toeristenwinkels vol witte kleedjes. Maar ook in Antwerpen waren ze dol op deze ambacht. Vanaf het midden van de zestiende eeuw speelde Antwerpen een hoofdrol in de creatie en distributie van kant. De tentoonstelling P.LACE.S beperkt zich niet tot het MoMu alleen, maar nestelt zich ook op vier andere plekken die een historische band hebben met kant, zoals het Museum PlantinMoretus, waar een van de oudste archieven over kanthandel rust. Ook het Maagdenhuis, waar meisjes leerden kantklossen, past perfect in het rijtje. De historische muren van het Snijders&Rockox-huis contrasteren mooi met de hedendaagse kantontwerpen die er hangen en in de Sint-Carolus Borromeuskerk bewonder je een poëtische film.

Putteke Winter

10-11/12

BOOM - Twee dagen per jaar is het Provinciaal Recreatiedomein De Schorre in een mysterieuze wintersfeer gehuld. Verlichte paadjes leiden je langs prachtige lichtinstallaties die subtiel verweven zijn met de natuurlijke omgeving van De Schorre. Tijdens deze unieke winterwandeling leer je het domein op een andere manier kennen! Er weerklinken wonderlijke soundscapes, planeten en paddenstoelen blijken op te lichten en er is - voor de liefhebbers van knetterende gezelligheid - een heuse vuurzone. Daar gaan jongleurs met dat vuur aan de slag, hou die ‘ooh’s’ en ‘aah’s’ dus maar klaar. Even warm krijg je het ongetwijfeld van lekkere glühwein, chocolademelk of een scheut jenever - nog wat sfeervolle retromuziek en wie weet placeren wij wel een danske!

Alice in Wonderland/Dinolights Lichtfestival

nog t.e.m. 16/01

ANTWERPEN/MECHELEN - De ZOO van Antwerpen verandert deze winter in de knotsgekke wereld van Alice in Wonderland. Volg het witte konijn en ga op ontdekking tijdens deze magische openluchtwandeling door de zoo, langs meer dan 100 fonkelende installaties die overal in het park verstopt zitten. Achteraf blijf je warm met vuurkorven, heerlijke smoutebollen en warme drankjes. Liever wat spannender? Durvers reppen zich naar de zoo van Planckendael voor Dinlolights Lichtfestival. Dezelfde Chinese kunstenaars die vorig jaar de China Light ZOO creëerden lieten daar dit jaar namelijk 66 lichtgevende dino's los. Spotten jullie de gigantische tyrannosaurus rex, de twee velociraptors of het kleintje dat nog uit zijn ei kruipt?

Moving Self-Portrait

11/12

BRUGGE - Actie in het station! Danser en choreograaf Mohamed Toukabri en de Brusselse kunstenaar Eyes-B nodigen je enkel deze zaterdag (tussen 12 en 18 uur) uit in hun alternatieve fotoautomaat in het station van Brugge. Met enkel je eigen lichaam, wat coole hiphopmuziek en een portie light painting creëer je een zelfportret-in-beweging. Het licht en een lange sluitertijd zorgen ervoor dat je in de schoenen komt te staan van een graffiti-artiest: je zaklamp wordt een verfspray, de ruimte wordt het canvas waarop jij je zelfportret schrijft, tekent of danst. Heb je twijfels over je street cred? Niet nodig. Niet hoe je er uitziet is van belang, maar wel hoe je jezelf uitdrukt. Je unieke portret krijg je na de sessie (die 15 minuten duurt) mee naar huis.

