UITTIPS. Van zwemmen in ijskoudwater tot reizen naar Oost-Indië: Dit weekend zit bomvol avontuur

Bach Academie Brugge 2022

nog t.e.m. 23/01

Foto A. Bernstorff

Brugge - Er is een (muzikaal) leven voor, én een leven nà een van de grootste componisten ooit: Johann Sebastian Bach. Het Concertgebouw Brugge heeft in deze vreemde tijden het onderste uit de kan gehaald om de jaarlijkse Bach Academie toch te kunnen laten doorgaan, en zie: het wonder is geschied, zij het in een aangepast programma. Op dat programma staat, behalve de meester zelf, ook werk van zijn voorlopers én van zijn artistieke nakomelingen uit de 20ste eeuw. De concerten van Collegium Vocale zijn helaas allemaal uitverkocht, maar op zaterdag laten uitvoerders Toshiyuki Shibata en Anthony Romaniuk Bach klinken op fluit en piano, naast de repetitieve mantra’s van Philip Glass. Op zondag verbindt de jonge en hippe violiste Elicia Silverstein ( foto) de meester met onder meer werk van Berio. Spits op zondag ook je oren tijdens je ochtendwandeling, want om 11 uur laat beiaardier Wim Berteloot Bach weerklinken vanuit het belfort.

concertgebouw.be

Buggytour Dierenpret in het MAS

23/1

Foto MAS

ANTWERPEN - Neem de allerkleinsten mee naar het museum, en ontdek hoe er een wereld voor hen opengaat. In het Antwerpse Museum Aan de Stroom is er deze zondag een buggytour voorzien voor kinderen van anderhalf tot drie jaar. Onder begeleiding van een gids gaan kinderen samen op zoek naar dieren in het museum. Tijdens de zoektocht raden de kinderen dierengeluiden, doen ze dieren na en zingen ze een liedje - laagdrempeliger kan het niet. In het atelier gaan ze daarna aan de slag met vingerverf en op het grote speeltapijt valt heel wat te beleven. Het MAS belooft een ontspannen ochtend voor het hele gezin, en een eerste, fijne kennismaking van je peuter met het museum. En dat alles in een uitzonderlijke setting? Wij zouden al weg zijn.

mas.be

Bibberzwemmen

23/1

Foto Unsplash

HASSELT- Je zou er ons met geen stokken naartoe krijgen, maar zij die het doen bezingen vol lof de positieve gevolgen voor lichaam en geest. We hebben het over bibberzwemmen, wel ja, een duikje nemen in water met behoorlijk frisse temperaturen dus. Tot eind februari kan het elke zondagochtend in zwembad Kapermolen in Hasselt. Speciaal voor de ijsberen in spe gooit het zwembad het olympische buitenbad open. Doe je ogen toe, waag de duik, en daarna: een warme choco. Toch?

hasselt.be/zwembad

Wonderlijke Voyage

nog t.e.m. 06/02

GENT - Ga op reis in Gent! Neen, niet met een bootje op de Leie, maar naar het achttiende-eeuwse Oost-Indië. Jouw reisgezel is de Gentse priester Michael De Febure, die met de ‘Sint-Pieter’ vanuit de haven van Oostende op handelsmissie vertrekt. Zitten verder op jouw schip: stuurmannen, matrozen, scheepsjongens, koks, koopmannen en zelfs een heuse ‘doctor herbarius’. Snuister in het reisdagboek van De Febure en zie wat hij allemaal beleeft, aan de hand van objecten uit lang vervlogen tijden: zware stormen, spanningen aan boord, vrees voor piraten. Maar ook: het wonderlijke zeeleven van vissen, vogels en schildpadden in volle Oceaan. De expo ‘Wonderlijke Voyage’ in de Sint-Pietersabdij neemt jou en je kinderen mee via een interactief reisverhaal, naar wonderlijke, exotische gebieden.

historischehuizen.stad.gent

De gemiddelde God

21 & 22/01

BRUSSEL - De nieuwe voorstelling van Tine Van Aerschot houdt het midden tussen een katholieke eredienst, een politiek partijcongres, een Tupperwareavond en een occulte viering. Kortom: de demonen hebben vrij spel, op en naast het podium. De rode draad: de manipulatieve kracht van de taal, en de verwarring tussen waarheid en leugen. Op scène staan drie actrices die respectievelijk God, Duivel en verteller vertolken. Wie denkt dat hij veilig zit in de zaal is eraan voor de moeite: het publiek is het koor, het mag mee zingen en bezweren. Wordt dat dan een duistere, deprimerende bedoening? Helemaal niet! Van Aerschot, eigenlijk beeldend kunstenaar van achtergrond, maakt al sinds 2006 voorstellingen waarin taal en humor op een vlinderlichte manier met elkaar spelen.

kaaitheater.be