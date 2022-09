UITTIPS. Van de schoonste landschapsarchitectuur tot de beste snarenkunstenaars

Dans - FUTUR PROCHE ( 30/9 & 01/10)

Antwerpen - Liefhebbers van de klavecimbel spitsen de oren: het edele instrument is tegenwoordig zeer in trek bij choreografen. De Belgische topchoreograaf Jan Martens is fan van het eerste uur: in ‘FUTUR PROCHE’ bouwt hij met vijftien dansers, twee kinderen en een klavecimbel aan een voorstelling over de toekomst. Dansend en spelend gaat hij op zoek naar alternatieven voor de donkere toekomstbeelden die we overal zien. (Eerder maakte hij al een adembenemende danssolo op gekmakend snelle klavecimbelmuziek: de gelauwerde voorstelling ‘Elizabeth Gets Her Way’.) ‘FUTUR PROCHE’ wordt in De Singel gecombineerd met de voorstelling ‘Tempus Fugit’ van de Zweedse choreograaf Johan Inger: ook hij heeft het met dans en klavecimbelmuziek van Johann Sebastian Bach over deze tijd.

Expo - Picturesque (nog t.e.m. februari 2023)

Brussel - Ga je graag wandelen in het Osseghem Park of in de tuinen van de Ter Kameren Abdij? Gedenk dan Jules Buyssens, de landschapsarchitect die voor al dat mooie groen zorgde. Buyssens was een pionier in het domein van tuin- en landschapsarchitectuur, zo bewijst de nieuwe expo over hem in CIVA. Zijn gevarieerde oeuvre reikte tot ver buiten de landsgrenzen. Hij hield zich als een van de eersten bezig met het ‘erfgoed’ van tuinen. Er zijn in het CIVA oude foto's, plannen, tekstmateriaal en voorwerpen te zien die refereren aan zijn loopbaan. Aan de hand daarvan worden hedendaagse vragen gesteld, bijvoorbeeld over de relatie tussen ecologie en landschapsarchitectuur.

Festival - AMOK ( t.e.m. 9/10)

Brugge - De stad Brugge is gewoonlijk niet zot van amokmakers - behalve dan de komende tien dagen. Sterker nog: vanaf vanavond wordet het artistieke amok met open armen ontvangen. Want AMOK staat niet voor heibel of herrie, integendeel - het staat voor muziek, woord en performance, in het teken van ontdekking. Vanavond trapt het festival af met AMOKATHON - een ware marathon voor muziekliefhebbers. AMOK stuurt ons kriskras door de stad, van De Republiek naar Snuffel, Lumière en terug. Afsluiten gebeurt vanavond met een dj-set van Lander Gyselinck!

Concert - Django op virtuoze wijze ( 1/10)

Dilbeek - Les Violons de Bruxelles? Dat zijn de beste snarenkunstenaars uit de Belgische jazzscene. Zet violist Renaud Crols en altviool Alexandre Tripodi samen en er ontstaat al een feestje, maar voeg daar nog de legendarische Tcha Limberger aan toe en het dak gaat eraf. De contrasterende persoonlijkheden van de drie violisten laten een veelvoud aan stijlen en emoties los op het publiek. Maar laat ons ook de inbreng van gitarist Renaud Dardenne en contrabassist Sam Gerstmans niet vergeten, want zonder hen geen ‘Violons’. Dit kwintet zet alle tradities op zijn kop en waagt zich aan een meer dan frisse en originele kijk op de klassieke gipsy-swing en muziek van Django Reinhardt.

Theater - SHE ( 30/9 - 2/10)

Foto Kopergieterij

Gent - Eén vrouw verbergt altijd vele vrouwen in zich, zo moet actrice Laurence Roothooft gedacht hebben. In ‘SHE’ kruipt ze in de huid van die specifieke vrouwen die haar blijven ontroeren en verwonderen: van Cardi B en Angela Merkel over mama Jacqueline, Oprah, Cindy Sherman naar haar betovergrootmoeder. In een vingerknip transformeert Roothooft van de ene vrouw in de andere, van het ene personage in het andere. De actrice zelf is natuurlijk ook niet voor één gat te vangen: in ‘SHE’ maakt ze ook gebruik van haar talenten als zangeres. Beweging, spel en muziek mixt ze tot een verleidelijke maar soms ook duistere cocktail.

