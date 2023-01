UITTIPS. Toneel gebaseerd op werk van Belgische Nobelprijswinnaar en een expo in een metrostation

Theater

Maison Maeterlinck

21/01

Een groot drama zonder groot drama? Dat zie je in de theatervoorstelling Maison Maeterlinck. Zwitsers regisseur Thom Luz baseert zich in deze voorstelling op het werk van auteur en Gentenaar Maurice Maeterlinck, onze enige Nobelprijswinnaar voor Literatuur. Volgens hem moet theater helemaal stil zijn om de diepste emoties uit te drukken. Zo roepen acteurs niet luid als er iets ergs gebeurt, maar zijn ze juist heel stil. Zwijgen is hier belangrijker dan dialoog. Bereid je alvast voor op een muzikaal, absurd en poëtisch theaterstuk.

kvs.be

Theater

Ode to a Love Lost

20 & 21/01

Zoals de titel al doet vermoeden, draait dit theaterstuk rond verloren liefde. Regisseur en performer Benjamin Abel Meirhaeghe start de voorstelling vanuit een persoonlijk verhaal. Hij inspireert zich op een emotionele relatiebreuk die een grote impact had - en nog heeft - op zijn leven. Ook danst Meirhaeghe met een paar jonge choreografen waarin intimiteit centraal staat. En dat allemaal op live muziek van de Berlijnse singer-songwriter Finn Ronsdorf. Gevoelige zielen, hierheen!

toneelhuis.be

Festival

Legends of Liondance

22/01

Zondag vieren we het Chinees Nieuwjaar én het jaar van het Konijn. Heb je ook zin om wat Chinese cultuur op te snuiven? Dan ben je zeker welkom in en rond bibliotheek Permeke in Antwerpen. Begin met een workshop kalligrafie of Chinese theeceremonie. Smul daarna van Aziatische hapjes op het De Coninckplein en kijk naar een demonstratie Tai Chi en Chinese dans. En speciaal voor de kids: een workshop waarin ze een leuk konijn knutselen. Ten slotte sluiten we de avond af met een prachtige leeuwendansparade. Jij komt toch ook?

permeke.org

Expo

Passages

nog t.e.m. 26/01

Een expo in een metrostation? Dat kan zeker! Check ‘Passages’, een tentoonstelling van kunstenaars Randa Maaroufi en Lina & Sarah Baraka in het Beursstation. Je ziet momenten waarop mensen nog onderweg zijn, waarop ze nog niet aangekomen zijn op hun bestemming. Denk bijvoorbeeld aan iemand die rent naar zijn laatste metro. Maar denk ook aan migranten die de grens oversteken op zoek naar een veilige plek. De kunstenaars leggen de nadruk op verhalen die normaal vergeten worden en verzamelen ze in een ruimte. Tijd om je helemaal te laten meeslepen dus.

zinnema.be

Concert

Art Nouveau Duo Aznem

22/01

Trakteer jezelf op een muzikaal uitje in Stadsschouwburg Kortrijk met Duo Aznem. Het duo bestaat uit tweelingzussen Astrid die cello speelt en harpiste Emma. Al heel hun leven spelen ze samen muziek en komende zondag treden ze nog eens op. De voorstelling staat in het teken van art nouveau, met muziek van Belgische en Franse componisten. Doe je ogen dicht, luister en zo lijkt het of je echt in het Victor Horta hotel bent!

schouwburgkortrijk.be