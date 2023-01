UITTIPS. Kunst met vogelkooien & gezinsfestival in Pelt

Dans

Creature

nog t.e.m. 29/01

Een balletvoorstelling die zich afspeelt in een vervallen onderzoekscentrum aan de Noordpool? Ontdek het in ‘Creature’, een voorstelling over verlatenheid en het verlangen naar verbondenheid van choreograaf Akram Khan. In dit sciencefiction-stuk wordt het mysterieuze wezen ‘Creature’ getest tijdens een militair experiment. Het moet een oplossing vinden voor extreme kou en eenzaamheid. Hoever kan het leger gaan in het testen van ‘Creature’? En waar liggen de menselijke grenzen? Khan probeert samen met de dansers van Opera Ballet Vlaanderen de hele mensheid te waarschuwen.

operaballet.be

Expo

Homo-carduelis

nog t.e.m. 29/01

Bewonder in BOZAR de expo ‘Homo-carduelis’ van visueel kunstenaar Oussama Tabti. In deze kunstinstallatie toont Tabti met 30 lege vogelkooien hoe moeilijk het is om je te verplaatsen in een geglobaliseerde wereld. Tegelijk geeft Tabti weer dat hij toch bang is voor de ‘vreemdeling’. De tentoonstelling is onderdeel van het festival Halaqat, een project van BOZAR en het Goethe-Institut, om de band tussen de Arabische wereld en Europa te versterken. Luister zelf naar het getjilp en gekwetter van de gevangen vogels. En dat volledig gratis.

bozar.be

Festival

Karibu Karamu

29/01

Zondag zijn jij en je gezin van harte welkom op het gezinsfestival Karibu Karamu in Pelt. De inkom is volledig gratis: start de dag met een workshop djembé, kijk daarna naar een prachtige voorstelling van het poppentheater Buguel Noz en swing tijdens een workshop Afrikaanse dans. Laat je haren vlechten en gezicht schminken. Vergeet niet te luisteren naar de opzwepende reggae en afro-jazz van Rojah Lao & Ttralala Band. Tralala jij mee?

palethe.be

Natuur

Het Grote Vogelweekend

28 & 29/01

Tel je mee? Dit weekend is het weer tijd voor het Grote Vogelweekend. Turf voor een kwartiertje alle vogels die in jouw tuin passeren. Of neem deel aan een leuke activiteit in jouw dorp of stad. Enkele voorbeelden: maak vogelvoer in koffiekopjes, kom tijdens een lezing te weten wat je het best aan welke vogel voert, leer je kinderen vogels tekenen of vergaap je aan de gratis expo ‘Zot van vogels’ in Meerhout. In deze interactieve expo vind je vogels in alle maten en kleuren.

natuurpunt.be

Film

Tirailleurs

28 & 29/01

‘Tirailleurs’, ofwel ‘Father & Soldier’, is een Frans-Senegalees oorlogsdrama van Mathieu Vadepied. Eén van de hoofdrollen wordt gespeeld door Omar Sy, ook wel bekend van de Netflixserie ‘Lupin’ en de tragikomedie ‘Intouchables’. ‘Tirailleurs’ gaat over de Senegalese Bakary Diallo die zich in 1917 aansluit bij het Franse leger. Waarom? Zijn zeventienjarige zoon Thierno is tegen zijn wil in dienst moeten treden en Bakary wil hem veilig terug naar huis brengen. Maar zal hem dat ook lukken? Je kan de film zaterdag en zondag meepikken in Leuven én Gent.

